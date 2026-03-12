Tubos Reunidos
La crisis de Tubos Reunidos genera una crisis interna en ELA, y los afiliados de Trapagaran afirman sentirse abandonados

Tubos Reunidos Trapagarango langileak
18:00 - 20:00
Un grupo de trabajadores de la planta de Trapagarán. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Tubos Reunidosen krisiak barne-krisia eragin du ELAn, eta Trapagarango afiliatuek adierazi dute abandonatuta sentitzen direla
Los delegados de ELA de la planta del Valle de Trápaga han recibido el apoyo de casi la totalidad de la afiliación, con el 94 % de los votos a favor. 

El sindicato, por su parte, ha publicado una nota en la que asegura que no aceptará que en su nombre "unos trabajadores decidan que son otros los despedidos". Afirma que "es humano caer en la tentación" de la empresa, pero reitera que "sindicalmente es inaceptable". 

