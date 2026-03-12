Será noticia: Precio del petróleo, activación del escudo industrial en Euskadi y huelga indefinida en Tubos Reunidos

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 12 de marzo de 2026:

- Precio del petróleo: En las últimas horas, se registraron nuevos ataques contra varios buques en el estrecho de Ormuz. La escalada de tensiones ha tenido un impacto inmediato en los mercados energéticos. El barril de Brent, referencia en Europa, ha vuelto a superar los 100 dólares. Paralelamente, EE. UU. ha anunciado que liberará 172 millones de barriles de su reserva estratégica de petróleo.

- Activación del escudo industrial en Euskadi: El Grupo para la Defensa Industrial convocada por el Gobierno Vasco prepara “un primer paquete de medidas" para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus respuestas, "por si la situación se alarga y se complica”. El lehendakari ha subrayado que el conflicto en torno a Irán "representa la mayor amenaza energética y logística para la industria vasca desde 2022".

- Huelga indefinida en Tubos Reunidos: La mayoría del comité de Tubos Reunidos en Amurrio (ELA, LAB y ESK) ha decidido convocar huelga indefinida en esta planta a partir del próximo lunes para manifestar su rechazo al ERE y resto de medidas planteadas por la empresa, según han confirmado fuente sindicales.