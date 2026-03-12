Será noticia: Precio del petróleo, activación del escudo industrial en Euskadi y huelga indefinida en Tubos Reunidos
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 12 de marzo de 2026:
- Precio del petróleo: En las últimas horas, se registraron nuevos ataques contra varios buques en el estrecho de Ormuz. La escalada de tensiones ha tenido un impacto inmediato en los mercados energéticos. El barril de Brent, referencia en Europa, ha vuelto a superar los 100 dólares. Paralelamente, EE. UU. ha anunciado que liberará 172 millones de barriles de su reserva estratégica de petróleo.
- Activación del escudo industrial en Euskadi: El Grupo para la Defensa Industrial convocada por el Gobierno Vasco prepara “un primer paquete de medidas" para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus respuestas, "por si la situación se alarga y se complica”. El lehendakari ha subrayado que el conflicto en torno a Irán "representa la mayor amenaza energética y logística para la industria vasca desde 2022".
- Huelga indefinida en Tubos Reunidos: La mayoría del comité de Tubos Reunidos en Amurrio (ELA, LAB y ESK) ha decidido convocar huelga indefinida en esta planta a partir del próximo lunes para manifestar su rechazo al ERE y resto de medidas planteadas por la empresa, según han confirmado fuente sindicales.
El Gobierno Vasco activará el escudo industrial para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio
En la reunión del Grupo para la Defensa Industrial, el lehendakari Imanol Pradales ha anunciado que su Ejecutivo prepara “un primer paquete de medidas por si la situación se alarga y se complica”, e insta al Gobierno de España y la UE a hacer lo mismo.
Jainaga prevé un 2026 "catastrófico" por la crisis energética provocada por la guerra
La guerra en Oriente Medio ha abierto una nueva crisis energética, y los empresarios no creen que acabe pronto. Por ello, piden medidas “rápidas y contundentes”, como bajar los impuestos, y apostar por alternativas que reduzcan la dependencia energética.
La Agencia Internacional de la Energía sacará al mercado 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas
El objetivo de esta medida es compensar la pérdida de oferta de petróleo por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.
Convocan una huelga indefinida en la planta de Tubos Reunidos Amurrio a partir del día 16 de marzo
El paro comenzará en el turno de noche del 15 de marzo (a las 22:00 horas), pero al estar previamente convocado para ese día un paro de cuatro horas, en realidad es efectiva a partir de este próximo domingo a las 18:00 horas de la tarde.
¿Qué son las reservas estratégicas de la IEA y cómo se pueden utilizar en esta crisis?
Los países de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) tienen unas reservas estratégicas de petróleo para hacer frente a situaciones de crisis, en particular cuando hay una interrupción de suministro, que serán utilizadas ahora, en el contexto de conflicto abierto en Oriente Próximo, para dar un mensaje de tranquilidad al mercado y aligerar presión.
Los anguleros advierten de que apartarles de los ríos favorecerá la pesca ilegal
La Asociación de Anguleros de Euskadi ha denunciado en el Parlamento Vasco que la suspensión de la pesca profesional de angula puede tener efectos contraproducentes, porque los pescadores actúan como vigilantes de los ríos y ayudan a detectar vertidos, especies invasoras o capturas ilegales.
Osakidetza celebrará en junio los primeros exámenes de la OPE conjunta 2023-2025
El Gobierno Vasco publicará en marzo las bases específicas de nueve categorías de la convocatoria, que suma 5425 plazas, 2160 de ellas de nueva creación.
El Grupo para la Defensa Industrial se reúne hoy ante la incertidumbre por el conflicto de Oriente Próximo
La reunión, que se celebrará en el Parque Tecnológico de Zamudio y a la que asistirán representantes del Gobierno Vasco, empresas, clusters y otros agentes, tiene como objetivo analizar el posible impacto del alza de los precios de la energía en la industria vasca y adoptar medidas cuanto antes.
La nueva VLE de Mercedes, fabricada en Vitoria, se empezará a vender a finales de abril
Mercedes Benz ha presentado este martes en Stuttgart (Alemania) su nuevo vehículo VLE monovolumen de hasta ocho plazas. Es totalmente eléctrico y se va a fabricar en la planta de Vitoria-Gasteiz.