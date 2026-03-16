Tubos Reunidos logra las 301 salidas voluntarias que contemplaba en el ERE

Tubos Reunidos ha anunciado que ha logrado las adscripciones voluntarias necesarias para llegar a las 301 salidas contempladas en el ERE, una vez finalizado el plazo para acogerse a estas bajas incentivadas. La semana pasada, la dirección y el comité no llegaron a un acuerdo para aplicar el expediente (que contemplaba 274 despidos en Amurrio y 27 en Trapagaran), pero la empresa dio de plazo hasta las 15:00 de hoy, lunes, para que los trabajadores interesados se acogieran voluntariamente.

En un comunicado, la compañía ha destacado que ha conseguido el objetivo, primer paso del plan de viabilidad, que debe contar además con la renegociación de la deuda con SEPI, la refinanciación bancaria y nueva financiación. Por tanto, no está garantizada la concesión de las condiciones ofrecidas a estos trabajadores.

Las condiciones que la compañía ofreció en el plan de salidas del pasado viernes incluyen prejubilaciones entre 57 años (incluidos los que cumplan esta edad hasta de diciembre de 2026) y 62 años, un Plan de Rentas al 70 % del salario bruto (incluye pluses y EPSV) hasta que el trabajador cumpla los 63 años, y Convenio Especial con la Seguridad Social (CESS) hasta los 65 años. En caso de fallecimiento, se delegará en la persona que haya sido designada como beneficiaria por el trabajador.

Para las personas mayores de 63 años, ofrece una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades. A los eventuales, les oferta 30 días de salario por año de servicio con tope 12 mensualidades, reconociendo antigüedad con unidad de vínculo contractual.

Para las adscripciones voluntarias, se contemplan 45 días de salario por año de servicio con tope 24 mensualidades, más 1500 euros adicionales por año de trabajo hasta un máximo de 10 años.

Reacciones sindicales

Toda la plantilla de Amurrio se ha sumado este lunes a la huelga indefinida. Los sindicatos que rechazaron la propuesta del ERE y apoyan el paro dicen que aceptar una propuesta sin garantías "en ningún caso es honesto" y que el escenario, por tanto, no ha cambiado. Así, destacan que persisten las razones por las que se mantiene la huelga.

CC. OO., que abogó por negociar la propuesta de ERE, en cambio, valora positivamente la medida.

En este contexto, la huelga indefinida ha cumplido las primeras 24 horas en la planta alavesa y su seguimiento está siendo total.