Tubos Reunidosek lan-erregulazioko espedientean aurreikusitako 301 borondatezko kaleratzeak lortu ditu

Enpresak gaur, astelehena, 15:00ak arteko epea eman zuen beharginek borondatez lana uzteko. Azpimarratu du helburu hori beharrezko urratsa zela bideragarritasun-plana lortzeko.

VITORIA, 16/03/2026.- Piquetes de la plantilla de Tubos Reunidos este lunes en el acceso a la planta en Amurrio (Álava), que inicia hoy una huelga indefinida en contra del ERE que prevé el despido de 274 trabajadores de esta planta y el cierre de la acería, en un clima de tensión por las discrepancias surgidas en el cierre del periodo de negociación del expediente. EFE / L. Rico

Tubos Reunidoseko langileen protesta, enplegu-erregulazioko espedientearen aurka. Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Tubos Reunidosek iragarri du borondatezko atxikipenak lortu dituela lan-erregulazioko espedientean aurreikusitako 301 kaleratzeen mugara heltzeko, behin pizgarriekin lana uzteko enpresak emandako epea bukatuta. Joan den astean, zuzendaritzak eta batzordeak ez zuten akordiorik lortu espedientea aplikatzeko (274 kaleratze aurreikusten zituen Amurrion eta 27 Trapagaranen), baina enpresak gaur, astelehena, 15:00ak arteko epea eman zuen langileek borondatez izena emateko.

Ohar batean, konpainiak nabarmendu du bideragarritasun-plana  lortzeko beharrezkoa zen lehen urratsa lortu dutela. Hurrengo pausuak dira zorra berriro negoziatzea, birfinantzazio bankarioa lortzea eta finantzazio berria izatea. Beraz, ez dago bermatuta langile horiei eskainitako baldintzak ematea.

Konpainiaren planean eskainitako baldintzen artean zeuden 57 urtetik aurrerako aurre-jubilazioak; soldata gordinaren % 70eko errenta-plana langileak 63 urte bete arte, eta Gizarte Segurantzarekiko Hitzarmen Berezia 65 urte bete arte. Heriotza gertatuz gero, langileak onuradun izendatu duen pertsonari eskuordetuko litzaioke.

63 urtetik gorakoentzat, lan egindako urte bakoitzeko 20 eguneko kalte-ordaina eskaini zuen (gehienez 12 hilabete), eta aldi baterako langileei 30 eguneko soldata eskaintzen die urte bakoitzeko (12 hilabeteko muga), kontratu-loturako unitatearekin antzinatasuna aitortuz.

Borondatezko atxikipenetarako, 45 soldata-egun aurreikusten ziren zerbitzu-urte bakoitzeko, 24 hileko mugarekin, gehi 1.500 euro gehiago lan-urte bakoitzeko, gehienez ere 10 urtera arte.

Sindikatuen erreakzioak

Amurrioko langile guztiek bat egin dute astelehen honetan greba mugagabearekin. EEEaren proposamenari uko egin eta lanuztea babestu duten sindikatuek diote bermerik gabeko proposamen batera batzea ez dela “inolaz ere zintzoa”, eta agertokia, beraz, ez duela aldatzen horrek. Hala, greba mantentzeko arrazoiek jarraitzen dutela nabarmendu dute.

EEEaren proposamena negoziatzearen alde egin zuen CCOOk, aldiz, positiboki baloratu du neurria.

Testuinguru honetan, lehen 24 orduak bete ditu greba mugagabeak Arabako lantegian, eta jarraipena erabatekoa ari da izaten.

