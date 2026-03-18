El TSJPV rechaza levantar la suspensión de la campaña de la angula por proteger la especie
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado la solicitud de medida cautelar presentada por un pescador que reclamaba que se levantara la suspensión de la campaña de la angula en la Comunidad Autónoma Vasca, al estimar que debe primar el interés de la conservación de la especie, frente al interés privado económico de la pesca.
El auto de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV, fechada el 10 de febrero, ha analizado la petición del pescador contra la decisión del Gobierno Vasco de suspender la campaña de pesca de la angula para la temporada 2025-2026, tras constatar una situación crítica que pone en riesgo la supervivencia de la especie.
El pescador había argumentado que la Administración ignoró "el daño que produce la suspensión de la campaña, ya que supone la pérdida total del rendimiento anual y es imposible recuperar la temporada una vez perdida". Había reprochado también que tomara esa decisión "sin coordinación alguna con el resto de Comunidades Autónomas de la cornisa cantábrica", donde sí se ha permitido la pesca de angulas.
Por su parte, el Gobierno Vasco sostuvo que "esas consideraciones, lógicamente interesadas, no pueden oponerse al indudable interés general" que ha obligado a "adoptar medidas urgentes para preservar la comprometida población de esta especie".
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