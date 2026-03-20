Trabajadores de Tubos Reunidos han cortado la avenida Sabino Arana de Bilbao, una de las principales vías de acceso a la ciudad, en el marco de las movilizaciones contra el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la empresa.

El corte está generando importantes problemas de tráfico en ambos sentidos, en un punto clave de acceso a la ciudad, lo que ha obligado a desviar la circulación y ha provocado retenciones en la zona.

La protesta se produce, además, en un momento clave del proceso. Los trabajadores que se han acogido a las bajas voluntarias tienen de plazo hasta el final del día para confirmar telemáticamente su decisión, después de que la empresa haya comunicado que en esta fase se han superado las 301 salidas inicialmente previstas.

Denuncian presión de la empresa

En este sentido, los trabajadores de Tubos Reunidos han denunciado que las adscripciones voluntarias para alcanzar las 301 salidas de la empresa no han sido por "libre decisión", sino "forzadas y tomadas bajo la presión, el miedo y el chantaje organizado por la dirección de la empresa.

Así lo han denunciado durante una concentración en el exterior del Palacio Euskalduna donde el BBVA, accionista de la compañía, celebraba su junta anual de accionistas.

Dos de los miembros del comité de empresa, integrado por ELA, LAB y ESK, han denunciado “la grave campaña de presión, manipulación y desinformación" que se está construyendo en torno a todo el proceso.

"Se quiere trasladar la idea de que el problema ya no existe y que quienes siguen oponiéndose, lo hacen contra la voluntad de la plantilla. Debemos decir con absoluta claridad que ese relato es falso, interesado y profundamente injusto", han indicado.

Así, desde el comité de empresa han remarcado que “no estamos ante un proceso voluntario, estamos ante una decisión empresarial que sigue teniendo exactamente el mismo contenido que el primer día".