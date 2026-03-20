Tubos Reunidoseko langileek arazoak eragin dituzte Bilbon, Sabino Arana etorbidea moztuta
Protesta une erabakigarrian etorri da: borondatezko bajak baieztatzeko azken eguna da, eta sindikatuek enpresaren presioak salatu dituzte.
Tubos Reunidoseko langileek Sabino Arana etorbidea moztu dute, Bilbora sartzeko bide nagusietako bat, enpresak planteatutako enplegu erregulazioko espedientearen aurkako mobilizazioen baitan.
Trafiko-arazo handiak sortu dira sarrera-irteeran, hirira sartzeko eta bertatik ateratzeko bide nagusietako bat baita. Ondorioz, trafikoa desbideratu behar izan dute eta auto-ilarak sortu dira.
Protesta, gainera, prozesuaren une garrantzitsuan gertatu da. Euren borondatez baja hartu nahi duten langileek eguna amaitu arteko epea dute erabakia telematikoki baieztatzeko, enpresak hasiera batean aurreikusitako 301 irteerak gainditu direla jakinarazi ondoren.
Testuinguru horretan, ESK sindikatuak zuzendaritzaren "xantaia eta manipulazioa" salatu ditu, borondatezko irteeren baldintzak enplegu erregulazioko espedientearen balizko inpugnazioarekin lotu dituelako.
Sindikatuaren arabera, enpresak ohartarazi duenez, enplegu erregulazioaren aurkako helegitea aurkeztuz gero ez dira errespetatuko kaleratzeetarako adostutako baldintzak.
