Entran en vigor las medidas anticrisis del Gobierno español por la guerra de Irán
Este domingo han entrado en vigor las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno español el pasado viernes y que fueron publicadas en el BOE el sábado. Las medidas tienen como objetivo mitigar los efectos de la guerra en Irán.
Se trata de un plan de medidas que movilizará 5.000 millones de euros, según la estimación del Ejecutivo, conformado por dos decretos: un real decreto ley con medidas económicas generales, como rebajas fiscales a los carburantes, la electricidad y el gas y ayudas a los sectores más afectados, y otro con la congelación de los alquileres por dos años, defendido por Sumar.
Las medidas estarán pendientes de convalidación en el Congreso de los Diputados, que las votará el próximo jueves, 26 de marzo.
Medidas principales
El plan incluye medidas para "una reducción drástica de la fiscalidad energética", ya que se bajarán los impuestos totales que tienen que ver con la electricidad en un 60 %.
En concreto, se bajará el IVA de la electricidad del 21 % al 10 %, se suspende el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7 % -que pagan las compañías-, y se reduce el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) -que pagan los consumidores- del 5 % al tipo mínimo del 0,5 %, fijado por la Unión Europea.
El plan bonifica en un 80 % los peajes eléctricos para las industrias más expuestas, lo que les permitirá ahorrar 200 millones de euros, y da mayor flexibilidad a los contratos de suministro energético para empresas y autónomos.
Al mismo tiempo, extiende hasta finales de este año todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, refuerza "de forma sustantiva el bono social térmico" y prolonga la prohibición de interrumpir los suministros esenciales a los hogares más vulnerables.
Asimismo, baja el IVA del gas natural, los pellets y la leña del tipo general (21 %) al reducido (10 %) y congela el precio del butano y del propano.
El Ejecutivo también ha decidido bajar el IVA del 21 % al 10 % de la gasolina y el gasoil y otros hidrocarburos y reducir el impuesto de hidrocarburos, hasta el mínimo permitido en la UE.
Según Sánchez, esto se va a traducir en una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos de euro por litro en función del carburante. "Para que se hagan una idea, unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio. Este es el impacto que va a tener sobre el bolsillo de nuestros ciudadanos", ha explicado el jefe del Ejecutivo en la rueda de prensa.
El texto prevé una bonificación directa de 20 céntimos por litro de combustible a todos los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores y una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes, para que esos sectores "puedan capear esta crisis" y "contener todo lo posible los precios de la cesta de la compra".
Soberanía energética
En el plano fiscal, el plan del Ejecutivo contiene medidas estructurales para impulsar la electrificación de la economía y la soberanía energética, con deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor. De igual forma, se prevén deducciones en el IRPF del 15 % para la compra de vehículos eléctricos y enchufables.
En el impuesto de Sociedades, se recoge libertad de amortización para inversiones en renovables que sustituyan equipos fósiles. También se habilita a los ayuntamientos a bonificar hasta en un 50 % el IBI para quienes hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energías renovables, junto a la bonificación de hasta el 95 % para las obras e instalaciones de estos sistemas.
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