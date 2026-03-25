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La Inspección de Trabajo detecta entre 42 y 47 contratos eventuales en fraude de ley en Tubos Reunidos

Decenas de trabajadores de Tubos Reunidos han llevado a cabo hoy una protesta en Vitoria-Gasteiz, donde el comité de empresa ha mantenido una reunión con la Inspección de Trabajo del Gobierno Vasco.
tubos reunidos

Protesta de los trabajadores de Tubos Reunidos, hoy en Vitoria-Gasteiz. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Euskadiko Lan Ikuskaritzak lege iruzurrean egindako 42-47 behin-behineko kontratu atzeman ditu Tubos Reunidosen
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EITB

Última actualización

La Inspección de Trabajo del País Vasco ha detectado la existencia de entre 42 y 47 contratos eventuales en fraude de ley en Tubos Reunidos, por lo que la compañía deberá hacer fijos a estos trabajadores, según ha informado el comité de empresa tras la reunión mantenida este miércoles en la sede del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, en Vitoria-Gasteiz.

La detección de estos contratos eventuales en fraude de ley ha supuesto una "sorpresa" para los sindicatos, según ha informado el representante de ESK Gorka Abascal, miembro del Comité de Empresa de la planta de Tubos Reunidos de Amurrio, en declaraciones a los periodistas tras la reunión.

Abascal ha explicado que los contratos en fraude de ley son entre 42 y 47, y que en principio se trataría de un "error de la empresa", al haber ampliado estas contrataciones hasta el 31 de marzo. 

El representante de ESK ha criticado que la empresa "quiere meter" a estos trabajadores "en el saco" de las personas acogidas voluntariamente a las salidas de la compañía, una medida que pretende aplicar "de forma forzosa", dado que "no les quiere dar opciones de no ser despedidos". Al parecer,  estas 42 o 47 personas se encuentran entre los 80 eventuales computados en los 285 despidos contemplados en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Tubos Reunidos.

Además, ha denunciado que la compañía pretende aplicar a estas personas "las opciones de despido que tiene la plantilla fija". No obstante, el Comité defiende que si, como ha decretado la Inspección, estos trabajadores "son fijos por derecho", han de tener "la misma opción de adherirse o no a las bajas voluntarias".

Durante la reunión celebrada en la sede de la Inspección de Trabajo, que ha durado alrededor de cuatro horas, varias decenas de trabajadores de Tubos Reunidos han permanecido concentrados frente a este organismo y se han manifestado por las inmediaciones del Parlamento Vasco y de la Diputación Foral de Álava.

Las centrales han presentado ya sus primeras alegaciones al ERE presentado por la compañía.

Titulares de Hoy Empresarios Sindicatos Amurrio Valle de Trápaga Gobierno Vasco ERES Y ERTES Economía

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