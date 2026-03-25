Euskadiko Lan Ikuskaritzak lege iruzurrez egindako 42-47 behin-behineko kontratu atzeman ditu Tubos Reunidosen

Langileen batzordeak bilera izan du goizean Eusko Jaurlaritzako Lan Ikuskaritzako ordezkariekin, Gasteizen, eta batzarrak iraun duen bitartean, dozenaka langilek protesta egin dute atarian.

Tubos Reunidoseko langileen protesta, gaur, Gasteizen. Argazkia: EFE

Euskadiko Lan Ikuskaritzak lege iruzurrez egindako 42-47 behin-behineko kontratu atzeman ditu Tubos Reunidosen, eta, orain, enpresak langile horiei behin betiko kontratua egin beharko die. Hala jakinarazi du enpresa batzordeak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia, Lan eta Enplegu Sailaren egoitzan, gaur goizean, izandako batzarraren ondoren. 

Gorka Abascal ESK sindikatuaren ordezkariak eta enpresa batzordeko kideak azaldu duenez, "ezustean" hartu dute Lan Ikuskaritzak igorritako informazioa. Haren hitzetan, "enpresaren akats bat" legoke kontratu horien atzean. 

ESKren ordezkariak salatu du zuzendaritzak langileok "behartu" nahi dituela "borondatezko kaleratzeak" sinatzera, "beste aukerarik eman gabe". Antza, enplegu-erregulazioko espedientearen bidez kaleratu nahi dituzten 285 langileen artean dauden 80 behin-behinekoen "zaku berean sartu ditu enpresak 42-47 horiek". 

Abascalen arabera, "gainerako langileen aukera eta baldintza berberak" ezarri behar zaizkie beharginoi. "Langile finkoak dira, eta hitzartutako kaleratzeak eskatzeko edo ez eskatzeko eskubidea dute". 

Lan Ikuskaritzarekin egin duten bilerak iraun duen bitartean, Tubos Reunidoseko dozenaka langilek elkarretaratzea egin dute atarian. Manifestazioa ere egin dute Eusko Legebiltzarraren eta Arabako Foru Aldundiaren egoitzen inguruetan. 

Sindikatuek jada aurkeztu dituzte lehen helegiteak, konpainiak ezarritako erregulazioko espedientearen kontra. 

Zure interesekoa izan daiteke

Pello Otxandiano EH BIldu Euskadi Irratia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Tubos Reunidos onbideratzeko aukera txikiena ere esploratzeko eskatu dio Otxandianok Jaurlaritzari, enpleguaren aldeko konpromisoari azkenera arte eusteko

Pello Otxandiano EH Bilduren bozeramaileak Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan adierazi duenez, gaur bertan ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuen idazkari nagusiekin harremanetan jarriko da hizkuntza eskakizunen aferari irtenbidea emateko EH Bilduk planteatzen duen proposamen zehatza aurkezteko; EAJk eta PSE-EEk mahai gainean daukate dagoeneko. 

Tamara Yagüe (Confebask): "Industria atzeraldira hurbil daiteke une jakin batzuetan; funtsezkoak izango dira datozen hilabeteak"
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Confebask ez da joango ELAk eta LABek gutxieneko soldata propioa negoziatzeko biharko deitutako bilerara

Patronalak argudiatu du EAEko Auzitegi Nagusiak ebatzi zuela afera hori negoziatzea "legez kanpokoa" zela. Batzarra bihar, M17ko greba orokorra egin zenetik astebetera, egin asmo zuten bi sindikatu abertzaleek. Hain justu, Confebasken ezezkoa "probokaziotzat" jo dute biek ala biek, eta Jaurlaritzari "ekidistantziak bilatzeari" uzteko eskatu diote. Azken horrek elkarrizketarako deia egin die bi aldeei. 

Gehiago ikusi
