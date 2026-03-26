El Comité de Huelga y el Ministerio de Sanidad retoman las conversaciones, tras dos semanas de huelga

El Comité de Huelga y el Ministerio de Sanidad han retomado este jueves los contactos tras la segunda semana de huelga de médicos por el Estatuto Marco. Según los sindicatos, en esta primera reunión han acordado mantener abierto el diálogo y "la voluntad negociadora" y se han emplazado para próximos encuentros en las próximas semanas.

A la reunión han asistido los representantes del comité, formado por el Sindicato Médico de Euskadi (SME), la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA), junto con el director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Miguel Ángel Máñez, y el director de gabinete de la ministra Mónica García, José Manuel López.

Se trata de la primera reunión que se celebra con Máñez al frente de la dirección general y en la que participan la mayoría de sindicatos profesionales de todo el Estado como miembros del Comité de Huelga, y en ella, según el comité, "se ha aprovechado para intercambiar las posiciones y los documentos de ambas partes y reabrir el contacto que se había cerrado el pasado mes de diciembre".