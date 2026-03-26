Greba Batzordeak eta Osasun Ministerioak elkarrizketei ekin diete berriro, bi asteko grebaren ostean

Alderdi guztien elkarrizketarako borondatea eskatu dute, Estatutu Markoa lortzeko.
Basurtun greban dauden medikuen artxiboko irudia. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Greba Batzordeak eta Osasun Ministerioak ostegun honetan berriro ekin diete bilerei, medikuen grebaren bigarren astearen ostean. Sindikatuen arabera, lehen bilera honetan elkarrizketa irekita mantentzea eta "negoziatzeko borondatea" berrestea adostu dute, eta datozen asteetan berriz biltzeko deia egin dute.

Bileran parte hartu dute Euskadiko Medikuen Sindikatuak (SME), Medikuen Sindikatuen Espainiako Konfederazioak (CESM), Andaluziako Medikuen Sindikatuak (SMA), Metges de Catalunya-k (MC), Madrilgo Medikuen eta Goi Mailako Tituludunen Elkarteak (AMYTS) eta Galiziako Mediku Independenteen Sindikatuak (O’MEGA). Halaber, bertan izan dira Miguel Angel Mañez Osasun Ministerioko Lanbide Antolamenduko zuzendari nagusia eta Jose Manuel Lopez, Monica Garcia ministroaren kabineteko zuzendaria.

Zuzendaritza nagusiaren buru den Mañezekin egiten den lehen bilera izan da hau, eta Estatu osoko sindikatu profesional nagusiek parte hartu dute, Greba Batzordeko kide gisa. Batzordearen arabera, bilerak balio izan du "bi aldeen jarrerak eta dokumentuak trukatzeko, eta joan den abenduan eten zen harremana berriro abiatzeko".

