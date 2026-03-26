Huelga de los servicios de ‘handling’ en el Aeropuerto de Bilbao a las puertas de la Semana Santa
Los sindicatos CC. OO., UGT y USO comenzarán mañana, viernes, una huelga indefinida en Groundforce, la empresa de ‘handling’ de Globalia que opera en Loiu, además de otros once aeropuertos de Aena, debido a desavenencias laborales dentro de la negociación de un nuevo convenio colectivo.
La plantilla está llamada a realizar paros parciales los lunes, miércoles y viernes, de 5:00 a 7:00, de 11:00 a 17:00 y de 22:00 a 00:00.
Además de en el Aeropuerto de Bilbao, los paros afectarán a los de Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca, entre otros. Esta huelga se une a la convocada por UGT en Menzies, otra empresa de servicios de tierra en otros aeropuertos de Aena, desde el próximo 2 de abril, Jueves Santo, ante la “insolvencia organizativa” de la compañía.
Los paros llegarán en una época vacacional de máximos desplazamientos. Se esperan 1674 operaciones solo en Loiu durante los próximos días, entre ellos, las nuevas conexiones con Casablanca (Marruecos) y Viena. El más movido será el Lunes de Pascua, con 175 vuelos.
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