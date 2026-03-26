Bilboko Aireportuko ‘handling’ zerbitzuek greba egingo dute, Aste Santuaren ateetan
Maletak eramateaz eta aireportuetako beste zerbitzuez arduratzen den Groundfroce enpresako langileek lanuzteak egingo dituzte astelehen, asteazken eta ostiralean, hitzarmen kolektibo berriaren negoziazioaren barruko desadostasunak direla eta.
CCOO, UGT eta USO sindikatuek greba mugagabea hasiko dute bihar, ostirala, Groundforcen, Loiun eta Aenako beste hamaika aireportutan lan egiten duen Globaliako "handling" enpresan, hitzarmen kolektibo berriaren negoziazioaren barruko desadostasunak direla eta.
Langileek lanuzte partzialak egingo dituzte astelehen, asteazken eta ostiraletan: 5:00etatik 7:00etara, 11:00etatik 17:00etara eta 22:00etatik 00:00etara.
Bilboko aireportuan ez ezik, lanuzteek Madrilen, Bartzelonan edo Palman ere izango dute eragina, besteak beste. Gainera, UGTk beste aireportu batzuetan lurreko zerbitzuak eskaintzen dituen Menzies enpresan ere deituta du greba, apirilaren 2tik aurrera, Ostegun Santuarekin. Konpainiak bere burua antolatzen duen "gaitasun falta" salatzeko mobilizatuko dira langileak.
Askorentzako oporraldiarekin batera iritsiko dira lanuztean, aireportuak jendez beteta daudenean. 1.674 operazio aurreikusten dira, Loiun bakarrik, epe honetan. Besteak beste, Casablancarekin (Maroko) eta Vienarekin lehendabiziko aldiz lotuko dute Bilbo. Egun jendetsuena Pazko Astelehena izango da, 175 hegaldirekin.
