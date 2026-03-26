Tubos Reunidos ofrece a los 42 trabajadores convertidos en fijos adherirse a bajas voluntarias con las condiciones de eventuales

Tubos Reunidos ha ofrecido a los 42 trabajadores convertidos en fijos por decisión de Inspección de Trabajo, la posibilidad de adherirse a las bajas voluntarias del ERE para el personal indefinido, pero ha puntualizado que lo harán "con las condiciones prefijadas para los eventuales", que prevé indemnizaciones de 33 días por año trabajado con un tope de dos años.

La Inspección de Trabajo detectó este pasado miércoles, en una reunión con comité y empresa, la existencia de entre 42 y 47 contratos eventuales en fraude de ley en Tubos Reunidos, por lo que la compañía debe hacer fijos a estos trabajadores. Según explicaron los sindicatos, la empresa amplió estas contrataciones hasta el 31 de marzo.

Las 42 o 47 personas se encuentran entre los 80 eventuales computados en los 285 despidos contemplados en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Tubos Reunidos.

En un comunicado, Tubos Reunidos ha asegurado que había mantenido su contrato de eventualidad a 42 personas debido a que finalizaban durante los días previos al inicio del ERE. Según apunta, con el objetivo de equiparlos con los otros eventuales con contrato en vigor "y preservar así su derecho de representación", fueron renovados por la compañía "para que pudiesen obtener los mismos beneficios económicos que se determinasen para este colectivo en el ERE".

Añade que, tras la reunión mantenida este pasado miércoles en la Delegación de Trabajo en Vitoria, la inspección de trabajo ha comunicado a Tubos Reunidos que, "pese a que no hubo mala fe en la realización de esas 42 renovaciones, las mismas no tendrían una causa de temporalidad válida, y, por tanto, serían de facto contratos indefinidos".

Por todo ello, asegura que quiere "respetar las condiciones de voluntariedad que ha planteado desde inicio de la negociación también para estas personas". Por ello, ha anunciado que "las 42 personas anteriormente eventuales, que no tuvieron posibilidad de adherirse a la oferta de bajas voluntarias realizada por la empresa para el personal indefinido, pueden adherirse ahora a tal oferta".

En el caso de adherirse voluntariamente, esos 42 trabajadores podrían salir el día 31 de marzo con las condiciones prefijadas para los eventuales, es decir, con indemnizaciones de 33 días por año trabajado con un tope de dos años.

Añade que, en caso de que Tubos Reunidos lograra los recursos necesarios para el plan de bajas incentivadas, estas 42 personas recibirán "una mejora idéntica" a las condiciones recibidas por el personal fijo que dejará voluntariamente la compañía, 45 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades, más un lineal de 1500 euros anuales con un máximo de 10 mensualidades.