Tubos Reunidosek hitzarturiko kaleratzeekin bat egin dezaten eskaini die finko bihurtutako 42 langileei, aldi baterako langileen baldintzekin

Lan Ikuskaritzak, asteazkenean batzordearekin eta enpresarekin egindako bilera batean, Tubos Reunidosek lege iruzurrez egindako 42-47 behin-behineko kontratu atzeman zituen. Hori dela eta, enpresak finko egin behar izan ditu langileak. Sindikatuek azaldu zutenez, enpresak martxoaren 31ra arte luzatu zituen kontratazio horiek.

BILBAO, 20/03/2026.- Representantes del comité de empresa de Tubos Reunidos en Amurrio han comparecido este viernes en una rueda de prensa en Bilbao después de que concluyera sin acuerdo el período de consultas del Expediente de Regulación de Empleo y de que la empresa anunciara que ya ha logrado las 301 salidas previstas con trabajadores que han pedido adscribirse voluntariamente al ERE. EFE/Javier Zorrilla

Agentziak | EITB

Tubos Reunidosek Lan Ikuskaritzaren erabakiz finko bihurtutako 42 langileei enplegu erregulazioko hitzartutako kaleratzeekin bat egin dezaten eskaini die, baina "behin-behinekoei aurrez ezarritako baldintzekin" egingo dutela zehaztu du, hau da, lan egindako urte bakoitzeko 33 eguneko kalte-ordainarekin, bi urteko mugarekin.

Lan Ikuskaritzak joan den asteazkenean, batzordearekin eta enpresarekin egindako bilera batean, Tubos Reunidosek lege iruzurrez egindako 42 eta 47 behin-behineko kontratu atzeman zituen, eta zehaztu zuen enpresak finko egin behar zituela langile horiek. Sindikatuek azaldu zutenez, enpresak martxoaren 31ra arte luzatu zituen kontratazio horiek.

Langile horiek Tubos Reunidoseko lan-erregulazioko espedientean jasotako 285 kaleratzeetan zenbatutako aldi baterako 80 beharginen artean daude.

Ohar baten bidez Tubos Reunidosek ziurtatu duenez, beharginon aldi baterako kontratuak luzatu egin zituen, enplegu-erregulazioko espedientea indarrean jarri aurreko egunetan amaituko zirelako. Azaldu duenez, helburua zen kontratua indarrean duten aldi baterako gainerako langileekin parekatu eta horien "ordezkaritza eskubidea bermatzea, lan-erregulazioko espedientean kolektibo horretarako zehaztutako onura ekonomiko berberak lor zitzaten".

Gaineratu duenez, joan den asteazkenean Gasteizko Lan Ordezkaritzan izandako bileraren ondoren, lan-ikuskaritzak Tubos Reunidosi jakinarazi dionez, "42 kontratu-berritze horiek fede txarrik gabe egin baziren ere", ez zuten behin-behineko kontratuekin jarraitzeko motibo legalik, eta, beraz, "de facto kontratu mugagabeak izango lirateke".

Horregatik guztiagatik, adierazi duenez, "langile horientzat ere" nahi ditu hasieratik planteatu dituen hitzarturiko kaleratzeetako baldintzak errespetatu ditzaten, eta iragarri du behin-behineko ziren 42 langileek, enpresak langile mugagabeentzat egindako borondatezko bajen eskaintzarekin bat egiteko aukerarik izan ez zutenak, eskaintza horrekin bat egiteko aukera izango dutela orain.

Hitzartutako kaleratzeei heltzen badiete, 42 langile horiek martxoaren 31n irten daitezke enpresatik, behin-behineko langileentzat aurrez ezarritako baldintzekin, hau da, 33 eguneko kalte-ordainarekin lan egindako urte bakoitzeko, bi urteko mugarekin.

Gaineratu duenez, Tubos Reunidosek "pizgarridun bajen" planerako beharrezko baliabideak lortuko balitu, 42 pertsona horiek ere enpresa "beren borondatez" utziko duten langile finkoek jasotako baldintzen "adina hobekuntza" jasoko lukete, hau da, 45 egun lan egindako urte bakoitzeko, 24 hileko mugarekin, gehi 1.500 euroko lineal bat, gehienez ere 10 hileko soldatarekin.

Zure interesekoa izan daiteke

Tubos Reunidos onbideratzeko aukera txikiena ere esploratzeko eskatu dio Otxandianok Jaurlaritzari, enpleguaren aldeko konpromisoari azkenera arte eusteko

Pello Otxandiano EH Bilduren bozeramaileak Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan adierazi duenez, gaur bertan ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuen idazkari nagusiekin harremanetan jarriko da hizkuntza eskakizunen aferari irtenbidea emateko EH Bilduk planteatzen duen proposamen zehatza aurkezteko; EAJk eta PSE-EEk mahai gainean daukate dagoeneko. 

