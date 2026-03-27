Tubos Reunidos pierde 118,1 millones en 2025 por los aranceles y eleva su deuda financiera a 263 millones
Tubos Reunidos ha perdido un total de 118,1 millones de euros en 2025, frente a los 28,6 millones de beneficio obtenidos en el ejercicio anterior, debido a "las políticas arancelarias restrictivas", especialmente el incremento aplicado a la importación de acero de Estados Unidos.
Según ha informado la compañía alavesa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa arroja un ebitda negativo de 22,8 millones.
La cifra de negocio de 2025 fue de 365,7 millones de euros, un 13% superior a la de 2024. Durante el último año, la deuda financiera neta ha aumentado de 234,3 a 263,2 millones de euros debido, entre otros aspectos, al impacto de los intereses capitalizados del préstamo FASEE.
Tubos Reunidos ha asegurado que, en este contexto, "lleva meses trabajando en un Plan de Viabilidad que permita hacer frente al elevado apalancamiento operativo y financiero del Grupo".
Tras conocer los resultados provisionales del pasado ejercicio, Tubos Reunidos presentó un ERE para 301 trabajadores de sus plantas de Amurrio y Trapagaran, en el que se incluye el cierre de la acería en Álava. Esta misma semana ha registrado el expediente ante la autoridad laboral con 285 bajas voluntarias.
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