Fallece un hombre en un accidente laboral en San Román de San Millán
Un hombre de 55 años falleció este pasado viernes en un accidente laboral ocurrido en San Román de San Millán, Araba.
El accidente se produjo sobre las 18:30 horas cuando una bola de hierba aplastó al trabajador.
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