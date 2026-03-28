ACCIDENTE LABORAL
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Fallece un hombre en un accidente laboral en San Román de San Millán

El accidente se produjo sobre las 18:30 horas de este viernes, cuando una bola de hierba aplastó al trabajador.
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EITB

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Un hombre de 55 años falleció este pasado viernes en un accidente laboral ocurrido en San Román de San Millán, Araba.

El accidente se produjo sobre las 18:30 horas cuando una bola de hierba aplastó al trabajador.

Accidentes Laborales Araba-Álava Economía

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