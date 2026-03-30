Arranca la campaña de la Renta en Gipuzkoa: ya se puede visualizar la autoliquidación

La campaña de la Renta en Gipuzkoa echa a andar este lunes, 30 de marzo, con la puesta a disposición de las propuestas de autoliquidación, que ya pueden consultarse a través de la web de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Estas propuestas, sin embargo, no podrán aceptarse hasta el próximo 7 de abril.

En realidad, este 30 de marzo es la segunda fecha clave dentro del calendario de la Renta en Gipuzkoa, ya que la información fiscal se puede consultar en la web de la Diputación habilitada para la renta desde el pasado 13 de marzo. Ahora, desde este lunes, el calendario avanza un paso más y se pueden consultar las propuestas de autoliquidación.

A partir del 7 de abril comenzará la campaña plenamente, ya que desde ese día se podrán aceptar las propuestas de autoliquidación. Unos días después, el 13 de abril, se abrirá el plazo para solicitar cita previa para la atención presencial en oficinas de Hacienda, dirigida a quienes necesiten ayuda para confeccionar su declaración.

El 14 de abril, mientras, comenzará la atención presencial en las oficinas de Hacienda, donde el personal especializado asistirá a los contribuyentes en la presentación de la declaración. A partir de ahí, los contribuyentes tendrán algo más de dos meses para presentar sus declaraciones. El 2 de julio, finalmente, se cerrará la campaña de la Renta, poniendo fin al plazo para presentar la declaración correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Los plazos en el resto de territorios

En Álava, por otro lado, las y los contribuyentes podrán aceptar la propuesta confeccionada por la Hacienda Foral a partir del 7 de abril, mientras que la campaña se cerrará el 25 de junio. Mientras, en Bizkaia, las y los contribuyentes tendrán disponible su borrador, tanto en la web como en la app, a partir del 15 de abril. La campaña en el territorio vizcaíno se cerrará el 30 de junio.

En Navarra, finalmente, la campaña comenzará el 9 de abril y se prolongará hasta el 25 de junio.