El 15 de abril arranca el plazo para presentar la declaración de la renta en Bizkaia

El plazo para presentar la declaración de la renta en Bizkaia por vía digital, telefónica y presencial comenzará el próximo 15 de abril y la campaña finalizará el 30 de junio, según ha anunciado este lunes la Diputación de Bizkaia.

Según ha explicado, el envío de las cartas de renta comenzará el próximo 15 de abril y desde ese mismo día, estarán disponibles en la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia los borradores de renta de todas las personas contribuyentes.

Durante los dos meses y medio que durará la campaña, los y las contribuyentes podrán hacer su declaración de manera presencial, digital (a través de la pagina web bizkaia.eus/renta o de la aplicación Renta Bizkaia) o telefónica (94 608 3000).

Además, la atención presencial se prestará mediante cita previa en las 12 oficinas de la Hacienda Foral y oficinas 'Gertu' de la Diputación, ubicadas en Balmaseda, Barakaldo, Basauri, Bermeo, Bilbao, Gernika-Lumo, Getxo, Igorre, Markina-Xemein, Mungia, Durango y Portugalete.

Entre otras novedades, mientras en la anterior campaña se pidieron a los arrendadores de inmuebles los datos necesarios para determinar los valores de referencia de los alquileres en zonas tensionadas, ahora se solicitará también a las personas arrendatarias la identificación del inmueble, lo que permitirá ampliar la información sobre los valores de referencia de los inmuebles arrendados en Bizkaia. Además, se trata del primer ejercicio en el que la obligación de presentar declaración se ha elevado a 20 000 euros.

Por su parte, el plazo de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas comenzará el 4 de mayo.