Hacienda de Gipuzkoa
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Itziar Agirre: "Pese a que con rentas de trabajo inferiores a 20 000 euros no hay obligación de hacer la declaración, en algunos casos puede ser conveniente debido a las deducciones"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Itziar Agirre: "20.000 eurotik beherako lan-errentak dituztenek aitorpena egiteko obligaziorik ez badute ere, kasu batzuetan komenigarri izan daiteke, kenkariak direla eta".
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EITB

Última actualización

La diputada de Hacienda de Gipuzkoa explica que tras la reforma fiscal hay datos que la Diputación no tiene a su disposición y que podrían ser aplicables como deducciones o bonificaciones en algunos casos; se trata de nuevas condiciones relacionadas en su mayoría con los cuidados, la vivienda o las EPSVs, por lo que la Diputación de Gipuzkoa recomienda mirar con calma las propuestas de autoliquidación para ver si existen deducciones y bonificaciones que puedan ser aplicables.

Diputación Foral de Gipuzkoa Declaración de Renta 2025 Economía

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