Itziar Agirre: "Pese a que con rentas de trabajo inferiores a 20 000 euros no hay obligación de hacer la declaración, en algunos casos puede ser conveniente debido a las deducciones"
La diputada de Hacienda de Gipuzkoa explica que tras la reforma fiscal hay datos que la Diputación no tiene a su disposición y que podrían ser aplicables como deducciones o bonificaciones en algunos casos; se trata de nuevas condiciones relacionadas en su mayoría con los cuidados, la vivienda o las EPSVs, por lo que la Diputación de Gipuzkoa recomienda mirar con calma las propuestas de autoliquidación para ver si existen deducciones y bonificaciones que puedan ser aplicables.
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