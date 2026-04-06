La plantilla de Tubos Reunidos se reúne este miércoles con la viceconsejera de Trabajo del Gobierno Vasco, Elena López Barredo, a la que pedirán la "implicación" del Gobierno Vasco para resolver la crisis de la empresa, advirtiendo de que no van a rebajar su "nivel de exigencia".

El delegado sindical de ESK y miembro del comité de empresa, Gorka Abascal, ha asegurado que acudirán a la reunión "con positividad, aunque con precaución", buscando respuestas sobre el estado de las negociaciones entre los gobiernos vasco y español y con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con quien Tubos Reunidos tiene más de la mitad de su deuda.

"Vamos a dejar claro en la reunión que no vamos a ser moneda de cambio para negociar nada, porque sabemos la caradura que ha tenido Tubos Reunidos a lo largo de los años y cómo se le he perdonado todo hasta ahora, poniendo el esfuerzo en los trabajadores para salir de las crisis", ha subrayado.

Abascal ha asegurado que por ahora no han visto "mucha ayuda" por parte de la instituciones, por lo que van a ser "muy críticos con la actuación política de las instituciones y vamos a poner el nivel de exigencia muy alto".

Sobre la posición de la SEPI, Abascal ha opinado que, si no ve posibilidad de cobrar la deuda, "puede entrar en el capital de la empresa, en el accionariado, por el valor de esa deuda y gestionar su parte, fiscalizando así desde el consejo de administración la gestión financiera de la empresa".

En esta situación, Abascal ha concluido que los trabajadores tienen "muy claro que nos toca seguir luchando; se abre el proceso judicial, tenemos que seguir con la huelga indefinida y potenciar las movilizaciones".