LAN GATAZKA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Tubos Reunidoseko enpresa batzordeak "inplikazioa" eskatuko dio Jaurlaritzari, asteazkenean egingo duten bileran

Gorka Abascal ESK sindikatuko ordezkari eta enpresa batzordeko kideak adierazi duenez, bilerara jarrera positibo eta arduratsuarekin joango dira, Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako Gobernuaren arteko negoziazioak nola doazen ezagutzeko asmoz. Enpresak bere zorraren erdia Espainiako Gobernuarekin dauka, zehazki, SEPI Industria Partaidetzarako Espainiako Sozietatearekin. 

BILBAO, 01/04/2026.- El delegado de ESK en Tubos Reunidos, Gorka Abascal, muestra el escrito que han entregado en las oficinas de la acería en Bilbao, en el que el Comité de Empresa reclama a la dirección la retirada del ERE que afecta a 285 trabajadores. EFE/Jon Ander Santamaria

Gorka Abascal ESK sindikatuko ordezkari eta Tubos Reunidoseko enpresa batzordeko kidea. Artxiboko argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Tubos Reunidoseko langileek enpresaren egoera bideratzeko "inplikazioa" eskatuko diote Eusko Jaurlaritzari, Elena Lopez Barredo Lan sailburuordearekin asteazken honetan egingo duten bileran. Dena den, langileen ordezkariek argi utzi dute exijentzia mailari eutsiko diotela. 

Gorka Abascal ESK sindikatuko ordezkari eta enpresa batzordeko kideak adierazi duenez, bilerara jarrera positibo eta arduratsuarekin joango dira, besteak beste, Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako Gobernuaren arteko negoziazioak nola doazen ezagutzeko asmoz. Enpresak bere zorraren erdia baino gehiago Espainiako Gobernuarekin dauka, zehazki, SEPI Industria Partaidetzarako Espainiako Sozietatearekin, eta, hortaz, zeresan handia dauka enpresaren bideragarritasunean. 

Abascalen esanetan, etziko bileran argi utziko dute ez dutela onartuko trukerako txanpon izatea. Salatu duenez, orain arte enpresari barkatu egin zaio urteetan pilatutako zorra, erantzukizuna langileen bizkar jarriz. 

Orain arte instituzioen aldetik ez dutela laguntza handirik salatu du Abascalek, eta aurreratu du "oso kritikoak" izango direla erakundeen jokaerarekin.

SEPI  Industria Partaidetzarako Espainiako Sozietatea enpresaren kapitalean sartzea edo akziodun bihurtzea aukera bat izan daitekeela uste du Abascalek, baldin eta zorra kobratzeko aukerarik ikusten ez badu. 

Trapagaran Amurrio Industria Ekonomia Eusko Jaurlaritza

Publizitatea
X