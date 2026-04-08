Jasone Altuna será la nueva directora general de Euskaltel

Euskaltel ha anunciado este miércoles el nombramiento de Jasone Altuna como su nueva directora general, al tiempo que pasará a ser responsable de MasOrange en Euskadi y Navarra. Altuna asumirá estos cargos a partir del próximo 1 de junio, sustituyendo a Jon Ander de las Fuentes al frente de la compañía y, asimismo, entrando a formar parte del consejo de administración de Euskaltel.

En un comunicado, el operador de telecomunicaciones ha destacado que Altuna cuenta con "una amplia trayectoria vinculada al tejido empresarial y económico de Euskadi" y que este cambio en la dirección "refuerza la apuesta, el arraigo y compromiso de Euskaltel con la inversión, innovación y digitalización de ciudadanos, empresas y Administraciones Públicas en Euskadi y Navarra".

Altuna, 25 años de experiencia

Jasone Altuna, licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Comercial de Deusto, ha desarrollado prácticamente la totalidad de su carrera en Euskadi en firmas de referencia como Accenture, PwC, Ibermática o Ayesa.

Desde la compañía han subrayado que cuenta “con más de 25 años de experiencia en consultoría, tecnología y dirección de mercados”, de manera que aportará “un amplio conocimiento en transformación digital, gestión de grandes cuentas y desarrollo de negocios multisectoriales”.

Asimismo, el consejo de administración de Euskaltel ha agradecido a Jon Ander de las Fuentes su "esfuerzo y dedicación" al frente de la compañía, poniendo de relieve "éxitos relevantes" como la integración de Euskaltel, primero en el Grupo Masmovil y luego en MasOrange.

También le han atribuido “la modernización de la antigua red de cable a la fibra más avanzada o el desarrollo de la red móvil 5G más moderna de Euskadi, alcanzando, además, los niveles más altos de cuota de mercado, liderazgo en el territorio y satisfacción de los clientes".

Euskaltel, líder en cuota de mercado

Finalmente, desde Euskaltel han puesto de relieve la apuesta de la empresa “por el territorio”, con una “inversión histórica del grupo que roza los 4.900 millones de euros”. También han indicado que MasOrange/Euskaltel está llevando a cabo “un plan de inversión adicional a tres años por un importe de 200 millones”.

“Euskaltel es la marca de referencia del grupo en el País Vasco y la opción preferida por hogares y negocios vascos", han indicado.

En este momento, las marcas de Euskaltel y MasOrange en Euskadi cuentan con unos 2 millones de líneas, lo que convierte al grupo en líder en cuota de mercado del territorio.