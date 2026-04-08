Euskaltelek Jasone Altuna izendatuko du zuzendari nagusi

Zuzendari berriak Jon Ander de las Fuentes ordezkatuko du, eta MasOrange taldearen arduradun nagusia izango da Euskadin eta Nafarroan. Konpainiaren administrazio kontseiluko kide ere izango da.

Jasone Altuna izango da Euskaltelen zuzendari nagusi berria.

EITB

Euskaltelek jakinarazi du Jasone Altuna izango dela konpainiaren zuzendari nagusi berria, eta Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan MasOrange taldearen arduradun nagusia ere izango dela. Altunak datorren ekainaren 1etik aurrera hartuko ditu kargu horiek, Jon Ander de las Fuentes ordezkatuz, eta, halaber, Euskaltelen administrazio kontseiluan sartuko da.

Ohar batean jaso dutenez, Altunak “ibilbide zabala du Euskadiko enpresa eta ekonomia sarearekin lotuta”. “Izendapen honek indartu egiten du Euskaltelek Euskadiko eta Nafarroako herritarren, enpresen eta Administrazio Publikoen inbertsio, berrikuntza eta digitalizazioarekin duen apustua, errotzea eta konpromisoa”, adierazi dute

Altuna, 25 urteko esperientzia

Jasone Altuna Deustuko Unibertsitatean lizentziatu zen, Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan, Komertzialaren bidez. Bere ibilbide profesional ia osoa Euskadin garatu du, beti erreferentziazko enpresetan: Accenture, PwC, Ibermática eta Ayesan ibilia da.

Konpainiaren arabera, “25 urtetik gorako esperientzia du aholkularitzan, teknologian eta merkatuen zuzendaritzan”. Horren ondorioz, “ezagutza zabala ekarriko du eraldaketa digitalean, bezero handien kudeaketan eta sektore anitzeko negozioen garapenean”, esan dute

Bestalde, konpainiaren administrazio kontseiluak eskerrak eman dizkio Jon Ander de las Fuentesi enpresaren alde egindako lanagatik, “lorpen esanguratsuak” lortu baititu, hala nola Euskaltel Grupo Masmovil barruan integratzea, eta, ondoren, MasOrange barruan.

Halaber, egotzi diote “kable sare zaharra uztea eta zuntz aurreratuen alde egitea eta Euskadiko 5G sare mugikor modernoena garatzea”. “Merkatu kuotarik handienak, lurraldeko lidergoa eta bezeroen gogobetetze mailarik altuenak” lortu dituela esan dute.

Euskaltel, merkatu kuotan lider

Azkenik, Euskaltelek nabarmendu du enpresak “lurraldearen alde" egiten duela, “ia 4.900 milioi euroko inbertsio historikoarekin”. Adierazi dutenez, MasOrange eta Euskaltel “hiru urterako 200 milioi euroko inbertsio plan gehigarri bat” abian dute.

“Euskaltel taldearen erreferentziazko marka da Euskal Autonomia Erkidegoan, eta Euskadiko etxe eta negozioek gehien hautatzen duten aukera da”, esan dute.

Une honetan, Euskaltel eta MasOrange markek 2 milioi linea inguru dituzte Euskadin, eta horri esker liderra da lurraldean, merkatu kuotari dagokienez.

