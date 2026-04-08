La plantilla de Tubos Reunidos se concentra en Lakua, previo a la reunión con la viceconsejera vasca de Trabajo
El Comité de Empresa de Tubos Reunidos reclamará "implicación" a la viceconsejera de Trabajo del Gobierno Vasco Elena López Barredo para resolver la crisis de la empresa. El delegado sindical de ESK, Gorka Abascal, ha asegurado que acuden a la reunión "con positividad, aunque con precaución".
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La nueva directiva, que sustituye a Jon Ander de las Fuentes, será también responsable de MasOrange en Euskadi y Navarra, y entrará a formar parte del consejo de administración de Euskaltel.
El Gobierno Vasco pide "responsabilidad" a Sanidad y al comité de huelga de médicos e insta a aceptar la mediación
El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha hecho estas declaraciones horas antes de la reunión prevista para esta tarde, y ha advertido de que el impacto de la huelga de médicos es “cada vez mayor”.
El precio del brent baja más del 13 % y el Ibex sube más de un 3 %, tras el alto el fuego entre EE.UU. e Irán
El precio del barril de petróleo brent ha recibido de manera positiva el acuerdo de EE. UU. con Irán para un alto el fuego de dos semanas, periodo durante el cual se negociará un acuerdo de paz en Pakistán, basado en un plan de diez puntos presentado por Teherán. Por otra parte, el precio del gas natural se ha hundido más del 19 %.
El Gobierno Vasco espera alcanzar un acuerdo “inminente” para salvar Guardian y Glavista
El acuerdo supondría una inversión estimada de entre 80 y 85 millones de euros, y la recuperación de alrededor de 400 puestos de trabajo en la comarca. El Ejecutivo vasco, no obstante, reclama “prudencia”, ya que el acuerdo no está cerrado.
Arranca la campaña de la renta en Álava y Gipuzkoa, y desde hoy se podrá aceptar la propuesta de autoliquidación
Desde este martes, 7 de abril, los y las contribuyentes alaveses y guipuzcoanos pueden empezar a aceptar o modificar las propuestas de autoliquidación elaboradas por las propias Haciendas. El jueves, 9 de abril, comenzará la campaña en Navarra y el 15 de abril, en Bizkaia.
Hoy arranca la campaña de la renta en Álava y ya se podrán aceptar las propuestas de autoliquidación
Se espera que unas 202 576 personas hagan la declaración del IRPF en Álava, de las cuales cerca del 70 % obtendrán un resultado a devolver. La campaña concluirá el 25 de junio. La modalidad más utilizada será la de 'Rentafácil', en la que la Hacienda elabora la propuesta a 147 928 contribuyentes, el 73 % del total.
El comité de empresa de Tubos Reunidos pedirá “implicación” al Gobierno Vasco en la reunión del miércoles
El delegado sindical de ESK y miembro del comité de empresa, Gorka Abascal, ha asegurado que acudirán a la reunión "con positividad, aunque con precaución", buscando respuestas sobre el estado de las negociaciones entre los gobiernos vasco y español y con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con quien Tubos Reunidos tiene más de la mitad de su deuda.
La afiliación alcanza en Euskadi los 1 033 410 cotizantes, con 5003 más que en febrero y 10 971 más que en marzo de 2025
En cuanto al desempleo, en marzo se han registrado en la CAV 107 173 personas desempleadas, 179 más que en febrero y 1141 personas menos que hace un año. En Navarra, aumenta la afiliación y desciende el desempleo, dejando los mejores datos desde 2008.
Nueva huelga de ‘handling’ este lunes, con 175 vuelos programados en Loiu
Se realizarán paros de varias durante todos los turnos. El lunes pasado hubo retrasos de hasta 90 minutos y alguna cancelación.