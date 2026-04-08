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La plantilla de Tubos Reunidos se concentra en Lakua, previo a la reunión con la viceconsejera vasca de Trabajo

La plantilla de Tubos Reunidos se concentra en Lakua, previo a la reunión con la viceconsejera vasca de Trabajo
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Tubos Reunidoseko langileek elkarretaratzea egin dute Lakuan, Laneko sailburuordearekin bildu aurretik
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EITB

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El Comité de Empresa de Tubos Reunidos reclamará "implicación" a la viceconsejera de Trabajo del Gobierno Vasco Elena López Barredo para resolver la crisis de la empresa. El delegado sindical de ESK, Gorka Abascal, ha asegurado que acuden a la reunión "con positividad, aunque con precaución".

Trabajadores de Tubos Reunidos reclaman la retirada del ERE e implicación institucional
Conflictos laborales Araba-Álava Gobierno Vasco Economía

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BILBAO, 01/04/2026.- El delegado de ESK en Tubos Reunidos, Gorka Abascal, muestra el escrito que han entregado en las oficinas de la acería en Bilbao, en el que el Comité de Empresa reclama a la dirección la retirada del ERE que afecta a 285 trabajadores. EFE/Jon Ander Santamaria
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Hace  min.

El comité de empresa de Tubos Reunidos pedirá “implicación” al Gobierno Vasco en la reunión del miércoles

El delegado sindical de ESK y miembro del comité de empresa, Gorka Abascal, ha asegurado que acudirán a la reunión "con positividad, aunque con precaución", buscando respuestas sobre el estado de las negociaciones entre los gobiernos vasco y español y con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con quien Tubos Reunidos tiene más de la mitad de su deuda.

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