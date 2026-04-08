La plantilla de Tubos Reunidos se concentra en Lakua, previo a la reunión con la viceconsejera vasca de Trabajo

El precio del barril de petróleo brent ha recibido de manera positiva el acuerdo de EE. UU. con Irán para un alto el fuego de dos semanas, periodo durante el cual se negociará un acuerdo de paz en Pakistán, basado en un plan de diez puntos presentado por Teherán. Por otra parte, el precio del gas natural se ha hundido más del 19 %.