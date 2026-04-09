ESK convoca dos días de huelga en la planta de Mercedes Benz de Vitoria-Gasteiz
ESK ha convocado dos días de huelga en la planta de Mercedes Benz de Vitoria-Gasteiz. La protesta tendrá lugar los días 25 y 27 de abril, y viene motivada por los “continuos incumplimientos por parte de la dirección de los diferentes acuerdos adoptados”.
Este sindicato, que cuenta con 4 representantes en el comité de empresa de un total de 29 miembros, ha anunciado este jueves la convocatoria. A través de la misma llama a protestar a la plantilla, de unos 5.000 trabajadores, porque la dirección "dispone" de sus vidas y de su tiempo "a su antojo".
“Incumplimientos” de sentencias firmas
El sindicato critica el turno de 9 horas y la activación de los sábados con unos calendarios "impuestos hace más de un año". ESK también denuncia la "conflictividad continua" en las relaciones laborales y los "incumplimientos" de sentencias firmes por parte de la empresa.
En un comunicado, ESK también cuestiona que la dirección de la planta "no da ni una sola concesión a que el comité pueda formar parte de la organización del calendario laboral". "Lo maneja a su antojo sin tener en cuenta la vida ni el tiempo de las personas ni la de sus seres queridos", señalan.
Además, este sindicato denuncia la "masiva e incontrolada contratación a través de empresas de trabajo temporal” por parte de Mercedes. “Existen más de 500 personas contratadas bajo esta modalidad", indican.
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