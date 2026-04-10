Los vizcaínos pagan más por el autobús de la línea Bilbao-Donostia, por lo que Facua pide igualdad

La agrupación de consumidores Facua Euskadi ha instado a la Diputación de Gipuzkoa a llevar a cabo las medidas necesarias para que la empresa de autobuses Avanza acepte la tarjeta Barik y se ponga fin a la "discriminación que existe entre viajeros vizcaínos y guipuzcoanos" en las tarifas de la línea Bilbao-Donostia.

Esta asociación de consumidores ha asegurado en un comunicado que los vecinos de Gipuzkoa pueden usar la tarjeta abono Mugi en los billetes que adquieren para esta línea con la empresa Avanza, por lo que abonan un precio con descuento de 4,15 euros.

Por el contrario, según Facua, la tarjeta que utilizan los viajeros vizcaínos, la Barik, no está entre las aceptadas por las aplicaciones prepago de la empresa. Ello obliga a los vizcaínos a comprar el billete ordinario, cuyo coste asciende a 13,65 euros, "cuatro veces más caro que la tarifa con descuento por una línea que realiza una ruta idéntica en ambas direcciones".

La agrupación de consumidores advierte de que esta situación resulta "contraria a la Ley de Movilidad Sostenible del País Vasco aprobada en 2023, ya que esta normativa fijaba un plazo de dos años máximo, que venció en noviembre de 2025, a partir del cual un ciudadano de cualquiera de los territorios vascos pudiera usar su tarjeta (Barik, Mugi y Bat) en todos los transportes públicos de Euskadi, sin importar la provincia".

Por todo ello, Facua Euskadi ha pedido a la Diputación de Gipuzkoa, como institución que tiene la competencia de esta linea, que lleve a cabo las modificaciones adecuadas para asegurar que la tarjeta Barik sea aceptada para realizar la compra de billetes en esta línea con el fin de que los viajeros de Bizkaia puedan disfrutar también del descuento que supone.