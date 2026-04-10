Gipuzkoarrek bizkaitarrek baino merkeago dute Bilbo-Donostia autobus zerbitzua; Facuak berdintasuna eskatu du
Zerbitzua ematen duten Avanza enpresak Mugi txartela onartzen du eta deskontuak aplikatzen ditu, baina ez du Barik txartela onartzen. Gipuzkoako Foru Aldundiak du linea horren gaineko eskumena.
Facua Euskadi kontsumitzaileen elkarteak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatu dio Avanza autobus enpresak Barik txartela onar dezala eta Bilbao-Donostia linearen tarifetan "bidaiari bizkaitarren eta gipuzkoarren artean dagoen diskriminazioa" amaitu dadila.
Kontsumitzaileen elkarte horrek ohar bidez ziurtatu du Gipuzkoako herritarrek Mugi abonu txartela erabil dezaketela Avanza enpresarekin linea horretarako erosten dituzten txarteletan, eta, beraz, 4,15 euroko deskontua egiten zaie.
Facuaren arabera, aldiz, Bizkaiko bidaiariek erabiltzen duten txartela, Barik, ez dago enpresaren aurreordainketako aplikazioek onartzen dituztenen artean. Hori dela eta, bizkaitarrek ohiko txartela erosi behar dute, 13,65 eurokoa, "deskontua duen tarifa baino lau aldiz garestiagoa".
Kontsumitzaileen elkarteak ohartarazi duenez, egoera hori "2023an onartutako Euskadiko Mugikortasun Jasangarriaren Legearen aurkakoa da". Araudi horren arabera, gipuzkoar, bizkaitar eta arabarrek bere txartela (Barik, Mugi edota Bat) erabili ahal izango dute Euskadiko garraio publiko guztietan, lurraldea kontuan hartu gabe. Bi urteko gehieneko epea ezarri zuen hori posible izan zedin eta 2025eko azaroan amaitu zen.
Horregatik guztiagatik, Facua Euskadik Gipuzkoako Foru Aldundiari, linea horren eskumena duen erakundea den aldetik, eskatu dio Barik txartela linea horretan txartelak erosteko onartzen dela ziurtatzeko aldaketa egokiak egin ditzala, Bizkaiko bidaiariek ere deskontua izan dezaten.
