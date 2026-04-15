Arranca la campaña de la renta en Bizkaia: el 70 % tendrán como resultado ‘a devolver’, a favor de los contribuyentes
La campaña de la renta ha arrancado este miércoles, 15 de abril, con la apertura del plazo para presentar la declaración de IRPF correspondiente al ejercicio 2025. El periodo se extenderá hasta el 30 de junio, y la Hacienda Foral prevé la presentación de unas 683.000 declaraciones de renta.
En la campaña para liquidar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Diputación Foral de Bizkaia prevé que el 70,57 % de las declaraciones tengan como resultado 'a devolver' (a favor de los y las contribuyentes).
De este modo, el resultado final se estima en alrededor de -190,1 millones de euros, ya que Hacienda espera devolver a los y las vizcaínas 634,9 millones e ingresar 444,9 millones.
¿Quién debe presentarla?
Como norma general, tienen obligación de presentar la declaración de IRPF las personas cuyas rentas procedentes del trabajo superen los 20.000 euros o cuyos rendimientos brutos de capital y ganancias patrimoniales superen conjuntamente los 1.600 euros.
De cara a la presente campaña, se incorporan nuevas deducciones personales y familiares, como la deducción por reincorporación al mercado laboral tras el cuidado de menores de tres años (excedencia/red ucción jornada): 1.500 euros para las mujeres y de 200 euros para los hombres por paralización, cese o reducción en su actividad laboral, empresarial o profesional con motivo del cuidado de descendientes o adoptados menores de edad. También se incorporan deducciones adicionales para mujeres emprendedoras.
Cuidado de menores y vivienda
Asimismo, se establece una deducción de 250 euros por cuidado de menores y personas con determinado grado de dependencia o discapacidad.
En materia de juventud, se eleva hasta los 35 años la edad en la que se considera que una persona es merecedora de un tratamiento fiscal favorable. En materia de vivienda también se han incluido múltiples deducciones, especialmente para favorecer el alquiler.
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