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El Gobierno Vasco ve “cierta comodidad” en la negociación sanitaria y teme consecuencias asistenciales

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Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak "nolabaiteko erosotasuna" ikusten du osasun arloko negoziazioan, eta asistentzia-ondorioen beldur da
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EITB

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El consejero de Salud, Alberto Martínez, advierte de las dificultades que genera la situación para pacientes y ciudadanía, y reclama mayor responsabilidad a las partes implicadas. Ha reconocido que no dispone de información ni forma parte activa de la negociación sanitaria en curso, una situación que, según ha advertido, está generando incertidumbre y dificultades tanto para los pacientes como para el sistema asistencial. Martínez ha trasladado esta preocupación en el Consejo Interterritorial y ha apelado a la responsabilidad de las partes implicadas.

Osakidetza Economía

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