Conflicto laboral
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ELA, LAB y ESK impugnarán judicialmente el ERE de Tubos Reunidos

(Foto de ARCHIVO) Un centenar de trabajadores han participado en la movilización REMITIDA / HANDOUT por ESK Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 10/4/2026
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Euskaraz irakurri: ELAk, LABek eta ESK-k judizialki inpugnatuko dute Tubos Reunidosen enplegu-erregulazioko espedientea
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EITB

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Otro viernes más, los trabajadores de Tubos Reunidos se han manifestado en Amurrio y los miembros del comité de empresa han explicado que les ha decepcionado la resolución de la Inspección de Trabajo. Tres centrales sindicales, ELA, LAB y ESK, ya han anunciado esta impugnación judicial del ERE, que será la semana que viene (tienen de plazo hasta el jueves 23).

ESK Sindicato Ela Sindicato LAB Amurrio Economía

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