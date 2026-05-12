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El festival Batbatean hará una pausa de una hora a favor de la huelga de los técnicos

La primera edición del festival musical comenzará denunciando las condiciones laborales del personal de los espectáculos, suspendiendo la programación del viernes de 21:00 a 22:00 horas.

Euskaraz irakurri: Batbatean jaialdiak ordubeteko etenaldia egingo du teknikarien grebarekin 'bat' eginez
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Agencias | EITB

Última actualización

El festival Batbatean realizará una pausa de una hora el viernes 15 de mayo, de 21:00 a 22:00 horas, en solidaridad con la huelga convocada por los trabajadores técnicos de los espectáculos.

La organización ha explicado que en los últimos días han mantenido varias reuniones con los agentes promotores de la convocatoria de huelga y han conocido de primera mano las situaciones de precariedad laboral y las reivindicaciones de los trabajadores en el sector de la música en directo y los espectáculos.

Los responsables del festival han recordado que Batbatean es una iniciativa formada por personas que forman parte de la industria musical de Euskal Herria y que "conocen de cerca" la precariedad en el sector, y han señalado que también lo sufren "en muchos casos".

En este sentido, han destacado que han sentido la necesidad de hacer visible la situación de los trabajadores que están detrás de la cultura y los espectáculos y sumarse a la convocatoria de huelga, por lo que el programa de conciertos del viernes quedará interrumpido durante una hora en el horario principal del festival.

Batbatean es el nuevo festival musical de Vitoria-Gasteiz que celebrará su primera edición, este fin de semana, 15 y 16 de mayo, en el parking de Mendizabala. Reunirá a varios grupos y artistas como La Elite, Skabidean, Kaos Etiliko, Brigade Loco, Gozategi, Roy Ellis o Juantxo Skalari & La Rude Band, entre otros muchos.

Vitoria-Gasteiz Huelgas Festivales de música Araba-Álava Sociedad

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