El Gobierno Vasco ultima la jubilación anticipada para 700 funcionarios

El Gobierno Vasco ultima el Plan de Rejuvenecimiento de la Administración General para rejuvenecer la plantilla y garantizar el relevo generacional. Actualmente, más de 700 funcionarios superan los 63 años y podrían acogerse al plan y solicitar la jubilación anticipada. Tras la firma del acuerdo, previsiblemente con CC. OO. y UGT, se iniciarán los trámites internos para ponerlo en marcha.

El Departamento de Gobernanza, Administración General y Autogobierno del Gobierno Vasco ha dado cuenta en una nota del resultado de la reunión de la Mesa Sectorial de la Administración General que se desarrolló este martes y en la que uno de los temas fue el citado plan.

El departamento ha explicado que las personas que adelanten su jubilación podrán contar con reducciones de jornada, días de libranza o vacaciones adicionales por antigüedad para facilitar la transmisión del conocimiento a los trabajadores que se incorporen a la administración.

Por ello, el Gobierno Vasco ha subrayado que "este plan es una oportunidad real y ventajosa" para el personal que se acoja a la jubilación anticipada y es "clave" para rejuvenecer la plantilla y garantizar la modernización de la administración y el relevo generacional.