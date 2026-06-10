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El Gobierno Vasco ultima la jubilación anticipada para 700 funcionarios

Tras la firma del acuerdo, previsiblemente con CC. OO. y UGT, más de 700 funcionarios que superan los 63 años podrían solicitar la jubilación anticipada en la administración. El Plan de Rejuvenecimiento ofrecerá reducciones de jornada, días de libranza o vacaciones adicionales por antigüedad para facilitar la transmisión del conocimiento.

(Foto de ARCHIVO) Lakua 03/5/2017
Sede central del Gobierno Vasco en Lakua, Vitoria-Gasteiz. Foto de archivo: Europa Press
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Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ultima el Plan de Rejuvenecimiento de la Administración General para rejuvenecer la plantilla y garantizar el relevo generacional. Actualmente, más de 700 funcionarios superan los 63 años y podrían acogerse al plan y solicitar la jubilación anticipada. Tras la firma del acuerdo, previsiblemente con CC. OO. y UGT, se iniciarán los trámites internos para ponerlo en marcha.

El Departamento de Gobernanza, Administración General y Autogobierno del Gobierno Vasco ha dado cuenta en una nota del resultado de la reunión de la Mesa Sectorial de la Administración General que se desarrolló este martes y en la que uno de los temas fue el citado plan.

El departamento ha explicado que las personas que adelanten su jubilación podrán contar con reducciones de jornada, días de libranza o vacaciones adicionales por antigüedad para facilitar la transmisión del conocimiento a los trabajadores que se incorporen a la administración.

Por ello, el Gobierno Vasco ha subrayado que "este plan es una oportunidad real y ventajosa" para el personal que se acoja a la jubilación anticipada y es "clave" para rejuvenecer la plantilla y garantizar la modernización de la administración y el relevo generacional.

CC. OO. y UGT apoyan el plan

Los sindicatos CC. OO. y UGT han manifestado su respaldo el Plan de Rejuvenecimiento de la Administración General, mientras que LAB ha pedido más tiempo para analizar la propuesta y ELA se ha desmarcado.

En una nota, CC. OO. ha considerado que este plan es un "primer paso" para rejuvenecer la plantilla y garantizar la transferencia de conocimiento.

El Gobierno Vasco espera que LAB finalmente se sume también a este acuerdo para poder contar con el mayor consenso posible.

Funcionarios Gobierno Vasco Economía Comunidad Autonóma Vasca

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