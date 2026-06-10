700 funtzionariori aurre erretiroa hartzea ahalbidetuko dien Eusko Jaurlaritzaren plana, azken txanpan
EAEko administrazio orokorreko plantilla gaztetzeko eta berritzeko planaren arabera, 63 urtetik gorako 700 funtzionariok baino gehiagok erretiro aurreratua hartu ahal izango dute. Trukean, lanaldi murrizketak, egun libreak eta antzinatasunagatik opor gehigarriak izango dituzte. CCOOk eta UGTk babesa helarazi diote, baina oraingoz ez dute akordiorik sinatu.
Eusko Jaurlaritza EAEko administrazio orokorreko plantilla gaztetzeko eta belaunaldi aldaketa bermatzeko planari azken ukituak ematen ari da. Horren arabera, 63 urtetik gora dituzten administrazio orokorreko 700 funtzionario baino gehiagok erretiro aurreratua hartu ahal izango dute. Gobernantza, Administrazio eta Autogobernu Saila sindikatuekin negoziatzen ari da —orain arte CCOO eta UGT sindikatuek agertu diote babesa planari— eta akordioa sinatzen denean hasiko dituzte plana martxan hartzeko tramiteak.
Administrazio Orokorreko Mahai Sektorialaren atzoko bileran funtzionarioen erretiro aurreratuaz hitz egin zuten, besteak beste, Jaurlaritzak gaur zabaldu duen informazioaren arabera,.
Erretiroa aurreratzea erabaki duten langile publikoek lanaldi murrizketak, egun libreak eta antzinatasunagatik opor gehigarriak izango dituzte, jakintzaren transmisioa errazteko. CCOOk eta UGTk babesa helarazi diote, baina oraingoz ez dute akordiorik sinatu.
Jaurlaritzaren arabera, "plan hau benetako aukera" da erretiro aurreratua hartu nahi dutenentzat eta "giltzarria" izango da lantaldea gaztetzeko eta administrazioaren modernizazioa eta belaunaldien arteko erreleboa bermatzeko.
CCOOk eta UGTk plana babestu dute
CCOOk eta UGTk administrazio orokorra gaztetzeko plana babesten dutela adierazi dute, LABek proposamena aztertzeko denbora gehiago eskatu du eta ELA desmarkatu egin da.
Ohar batean CCOO sindikatuak azaldu duenez, lantaldea gaztetzeko eta ezagutzaren transferentzia bermatzeko "lehen pausoa" da.
Eusko Jaurlaritzak LAB sindikatua ere akordiora batzea espero du, ahalik eta adostasun handiena lortzeko.
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