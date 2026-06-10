Mónica García: “El Gobierno de España ha cumplido y ahora las comunidades tienen la llave del conflicto médico”
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que el Gobierno de España ya ha cumplido su parte en la reforma del estatuto marco y ha asegurado que ahora corresponde a las comunidades autónomas asumir la responsabilidad en la mejora de las condiciones laborales del personal médico. García ha subrayado que son las autonomías las que “tienen la llave del conflicto”, al ser las competentes en aspectos como las retribuciones de las guardias, la jornada laboral o la organización de las mesas de diálogo con los profesionales.
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