CONFLICTO LABORAL
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Trabajadores de las gasolineras Moeve de Gipuzkoa inician huelga este viernes y se concentrarán el sábado en Oiartzun

Hasta ahora, la plantilla no ha conseguido un acuerdo con la empresa, por lo que realizarán huelga del viernes al domingo. Asimismo, el sábado llevarán a cabo una concentración en el área de servicio de la AP-8 en Oiartzun, dirección Baiona.
(Foto de ARCHIVO) Estación de servicio de Moeve REMITIDA / HANDOUT por MOEVE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 07/4/2026
Estación de servicio de Moeve. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Gipuzkoako Moeve gasolindegietako langileek greba hasiko dute ostiralean, eta elkarretaratzea egingo dute Oiartzunen larunbatean
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Agencias | EITB

Última actualización

Los 150 trabajadores de las 16 gasolineras que tiene Moeve en Gipuzkoa irán a la huelga desde las 22:00 horas de este viernes hasta esa misma hora del domingo. El comité de empresa, compuesto por cinco representantes de LAB y tres de ELA, ha convocado además una concentración el sábado en Oiartzun.
  
Según ha recordado, la plantilla lleva varios meses negociando el pacto interno de empresa y como la dirección "no ha dado los suficientes pasos adelante para dignificar las condiciones" de los trabajadores, estos iniciaron un primer ciclo de huelgas del pasado 30 de julio, hasta el 2 de agosto. El seguimiento de este ciclo de huelgas "fue casi total".
  
En esa línea, ha señalado que, hasta ahora, la plantilla no ha conseguido un acuerdo con la empresa, por lo que realizarán huelga del viernes al domingo. Asimismo, el sábado llevarán a cabo una concentración en el área de servicio de la AP-8 en Oiartzun, dirección Baiona

Oiartzun Gipuzkoa Huelgas Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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