Trabajadores de las gasolineras Moeve de Gipuzkoa inician huelga este viernes y se concentrarán el sábado en Oiartzun

Los 150 trabajadores de las 16 gasolineras que tiene Moeve en Gipuzkoa irán a la huelga desde las 22:00 horas de este viernes hasta esa misma hora del domingo. El comité de empresa, compuesto por cinco representantes de LAB y tres de ELA, ha convocado además una concentración el sábado en Oiartzun.



Según ha recordado, la plantilla lleva varios meses negociando el pacto interno de empresa y como la dirección "no ha dado los suficientes pasos adelante para dignificar las condiciones" de los trabajadores, estos iniciaron un primer ciclo de huelgas del pasado 30 de julio, hasta el 2 de agosto. El seguimiento de este ciclo de huelgas "fue casi total".



En esa línea, ha señalado que, hasta ahora, la plantilla no ha conseguido un acuerdo con la empresa, por lo que realizarán huelga del viernes al domingo. Asimismo, el sábado llevarán a cabo una concentración en el área de servicio de la AP-8 en Oiartzun, dirección Baiona.