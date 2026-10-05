El Departamento de Salud del Gobierno Vasco prepara una nueva OPE de difícil cobertura para 2027 que incluirá, por primera vez, a profesionales de enfermería. El objetivo es reforzar las plantillas de los centros que tienen mayores dificultades para atraer y fidelizar profesionales.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha anunciado esta nueva convocatoria durante su comparecencia, junto a la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, en la Comisión de Salud del Parlamento Vasco.

Martínez ha destacado que Euskadi cuenta actualmente con "más médicos y enfermeras que nunca", aunque ha defendido la necesidad de seguir incorporando profesionales para responder al aumento de la demanda asistencial.

La convocatoria de 2027 será la segunda OPE de difícil cobertura que pone en marcha Osakidetza tras la prevista para este año. El objetivo de ambas ofertas es reforzar las plantillas de los centros y puestos que presentan mayores dificultades para atraer, fidelizar y estabilizar profesionales.

La OPE de 2026 se convocará a finales de año

Osakidetza negocia actualmente con las organizaciones sindicales la OPE de difícil cobertura de 2026, cuya convocatoria está prevista para finales de este año.

La oferta pondrá el foco en las plazas con mayores dificultades de provisión en Atención Primaria, especialmente en medicina de familia, pediatría y psiquiatría. Como novedad, incorporará también algunas especialidades vinculadas a los hospitales comarcales, donde existen dificultades para atraer y consolidar profesionales, especialmente por los turnos de tarde o por la ubicación de los centros.

Entre las plazas que se incorporarán figura el caso del centro de salud de Andoain, donde las cuatro vacantes existentes en horario de tarde formarán parte de esta OPE.

La convocatoria dará continuidad a la estrategia puesta en marcha en 2025 para captar, fidelizar y estabilizar las plantillas de Osakidetza.

36 nuevos quirófanos

El anuncio de las nuevas ofertas de empleo se produce en paralelo al avance del Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios 2025-2032, que contempla una inversión de 1.600 millones de euros y 74 actuaciones.

Una de las principales actuaciones será el incremento de la capacidad quirúrgica de Osakidetza. El programa prevé pasar de 170 a 206 quirófanos y salas de procedimientos, con la incorporación de 36 nuevas salas, lo que supone un aumento del 21,2 %.

Las nuevas dotaciones se distribuirán entre distintos centros hospitalarios, entre ellos Txagorritxu, Bidasoa, Zumarraga, Tolosa, Basurto, Cruces, Donostia y Galdakao.

El nuevo Hospital de Tolosa, por ejemplo, contará con seis quirófanos y 90 camas, mientras que el nuevo bloque quirúrgico del Hospital de Zumarraga contempla seis quirófanos.

Más inversión en tecnología sanitaria

El programa también contempla 192,6 millones de euros para renovar e incorporar tecnología sanitaria, con 16 TAC, ocho resonancias magnéticas, ocho aceleradores lineales, cuatro equipos PET-TC, seis SPECT-TC, 26 mamógrafos, 75 salas de rayos X y 16 salas de hemodinámica y angiografía.

Entre los proyectos tecnológicos destaca la Unidad de Protonterapia del Hospital Universitario Donostia. Tras finalizar el búnker, está previsto que en noviembre comience la instalación de la maquinaria y que el primer paciente sea atendido a principios de 2028. La inversión estimada asciende a 61,4 millones de euros.

El programa incluye asimismo actuaciones para mejorar la climatización y la eficiencia energética de los centros sanitarios, con una inversión prevista de 73,02 millones de euros hasta 2032.

El Gobierno Vasco sitúa estas actuaciones dentro de los compromisos del Pacto Vasco de Salud, con el objetivo de reforzar las plantillas, mejorar la Atención Primaria, ampliar la capacidad hospitalaria y modernizar la red sanitaria pública.