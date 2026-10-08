Díaz da este mes a los expertos para plantear sus propuestas de subida del salario mínimo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo del Gobierno de España, Yolanda Díaz, ha pedido al comité de expertos que tengan listo para el final de este mes o el arranque de noviembre su propuesta de subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027 y que su propuesta garantice que no se pierda poder adquisitivo.



Durante la rueda de prensa para arrancar los trabajos de este comité, Díaz ha subrayado este jueves el mandato de cumplir con que el incremento garantice que no se pierda poder de compra aunque ha evitado hablar de porcentajes.



El IPC se ha disparado al 4,9 %, ha recordado Díaz, y el mandato que deben cumplir los expertos es que la subida "permita que no haya perdida de poder adquisitivo".



Junto a esto, ha recordado que el incremento debe garantizar que sea el 60 % del salario medio y tener en cuenta elementos como la productividad o el contexto económico.



La intención del Ministerio de Trabajo es acelerar los plazos para poder dejar lista la subida cuanto antes y recuerdan que el Gobierno tiene plena potestad para elevar el SMI incluso en funciones. Una vez que tenga el informe de los expertos, Díaz abrirá la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos.



