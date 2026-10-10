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Técnicos de espectáculos se concentran en Pamplona para reclamar un convenio propio
Técnicos y técnicas de espectáculos se han concentrado este sábado en Pamplona, dentro de la jornada de huelga convocada para reclamar un convenio propio para el personal técnico y auxiliar de eventos de Navarra. Han denunciado la falta de respuesta de la patronal a la negociación.
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