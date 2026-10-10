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Técnicos de espectáculos se concentran en Pamplona para reclamar un convenio propio

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PAMPLONA, 10/10/2026.- Técnicos y técnicas de espectáculos se han concentrado este sábado en la plaza de Baluarte, en Pamplona, dentro de la jornada de huelga convocada para reclamar un convenio propio para el personal técnico y auxiliar de eventos de Navarra, y han denunciado la falta de respuesta de la patronal a la negociación. Las personas concentradas han portado una pancarta con el lema 'Teknikariak borrokan! Convenio digno ya!' y han coreado consignas como 'Sin técnicos no hay circo, un convenio digno', 'Queremos trabajar sin precariedad' y 'Si no hay un buen salario, apago el escenario'.EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00

EITB

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Técnicos y técnicas de espectáculos se han concentrado este sábado en Pamplona, dentro de la jornada de huelga convocada para reclamar un convenio propio para el personal técnico y auxiliar de eventos de Navarra. Han denunciado la falta de respuesta de la patronal a la negociación.

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