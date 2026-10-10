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Ikuskizunetako teknikariek Iruñean bilkura egin dute hitzarmen propioa eskatzeko
Ikuskizunetako teknikariek elkarretaratzea egin dute larunbat honetan Iruñean, Nafarroako ekitaldietako teknikarientzat eta laguntzaileentzat hitzarmen propioa eskatzeko deitutako greba-egunean. Patronalak negoziazioari ez diola erantzuten salatu dute.
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