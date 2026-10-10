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Ikuskizunetako teknikariek Iruñean bilkura egin dute hitzarmen propioa eskatzeko

Iragarkia
PAMPLONA, 10/10/2026.- Técnicos y técnicas de espectáculos se han concentrado este sábado en la plaza de Baluarte, en Pamplona, dentro de la jornada de huelga convocada para reclamar un convenio propio para el personal técnico y auxiliar de eventos de Navarra, y han denunciado la falta de respuesta de la patronal a la negociación. Las personas concentradas han portado una pancarta con el lema 'Teknikariak borrokan! Convenio digno ya!' y han coreado consignas como 'Sin técnicos no hay circo, un convenio digno', 'Queremos trabajar sin precariedad' y 'Si no hay un buen salario, apago el escenario'.EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Ikuskizunetako teknikariek elkarretaratzea egin dute larunbat honetan Iruñean, Nafarroako ekitaldietako teknikarientzat eta laguntzaileentzat hitzarmen propioa eskatzeko deitutako greba-egunean. Patronalak negoziazioari ez diola erantzuten salatu dute.

Grebak Nafarroa Ekonomia

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