Robert E. Hall y Michael Woodford, Premio Nobel de Economía 2026

Los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford han sido galardonados con el Premio Nobel de Economía 2025 "por fundamentos microeconómicos y de la estabilización macroeconómica", según ha anunciado este lunes la Real Academia de las Ciencias de Suecia.

En su comunicado, la institución ha precisado que los economistas han desarrollado nuevos modelos macroeconómicos que han resultado "extremadamente útiles" para hacer frente a las crisis económicas que han afectado a los países.

El Nobel de Economía no forma parte del legado de Alfred Nobel, ya que fue establecido en 1968 por el Riksbanken, el banco central sueco, coincidiendo con el 300 aniversario de la entidad, aunque es otorgado desde entonces por la Real Academia Sueca de Ciencias según los mismos principios que los Premios Nobel otorgados desde 1901.

El importe del premio asciende a 12 millones de coronas suecas (1070 millones de euros) a repartir entre ambos ganadores.