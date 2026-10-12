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Robert E. Hall eta Michael Woodford ekonomialariek irabazi dute 2026ko Ekonomiaren Nobel saria

Suediako Zientzien Errege Akademiak "egonkortze makroekonomikoaren oinarri mikroekonomikoengatik" saritu ditu bi ekonomialari horiek.
Robert E. Hall y Michael Woodford Premio Nobel Economía 2026
2026ko Ekonomiako Nobel Sariaren bi irabazleak. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

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2026ko Ekonomiaren Nobel saria Robert E. Hall eta Michael Woodford ekonomialari estatubatuarrek jasoko dute, "mikroekonomiaren oinarriek egonkortasun makroenomikoan duten garrantzia azaltzeagatik", Suediako Zientzien Errege Akademiak gaur goizean iragarri duenez.

Erakundearen arabera, ekonomialariek garatu dituzten eredu makroekonomiko berriak krisi ekonomikoei aurre egiteko "oso baliagarriak" izan dira. 

Ekonomiaren Nobel saria ez da Alfred Nobelen ondarea, 1968an ezarri baitzuen Suediako Riksbanken banku zentralak, erakundearen 300. urteurrenean, eta 1969an eman zuten lehen aldiz. 

Mundu mailako aintzatespenaz gain, 12 milioi koroa suediar (1.070 milioi euro inguru) jasoko dute saridunek.

Nobel Sariak Ekonomia

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