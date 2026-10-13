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El Gobierno Vasco contempla una subida salarial del 4,5 % para los trabajadores públicos en 2027
"Nosotros estamos contemplando ese escenario del 4,5% en los presupuestos. Además, había una posible revisión adicional para el año 2026, en función de la inflación", ha señalado el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou.
El Gobierno Vasco contempla una subida salarial del 4,5 % para los trabajadores públicos en 2027 en la elaboración de los nuevos presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca, a la que habría que sumar "una posible revisión adicional", en función de la inflación de este ejercicio.
Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco, el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, quien ha explicado que hay una normativa básica que afecta al incremento salarial de los funcionarios.
"Nosotros estamos contemplando ese escenario del 4,5% en los presupuestos. Además, había una posible revisión adicional para el año 2026, en función de la inflación", ha señalado.
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