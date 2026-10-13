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Jaurlaritzak % 4,5eko soldata igoera aurreikusi du langile publikoentzat 2027rako

"% 4,5eko egoera hori aurrekontuetan aztertzen ari gara. Gainera, 2026rako berrikuspen gehigarri bat egiteko aukera zegoen, inflazioaren arabera ", adierazi du Noël d 'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak.

lakua eusko jaurlaritza gobierno vasco ITURRIA:IREKIA

Agentziak | EITB

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Eusko Jaurlaritzak % 4,5eko soldata igoera aurreikusi du langile publikoentzat 2027rako, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu berriak egiteko orduan. Gainera, aurerratu du % 0,5 gehigarria egon litekeela, KPIaren arabera.

Horixe da, bederan, Noel d 'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak gaurko Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan jakinarazi duena. Sailburuak azaldu duenez, funtzionarioen soldata igoerari eragiten dion oinarrizko araudi bat dago.

"% 4,5eko egoera hori aurrekontuetan aztertzen ari gara. Gainera, 2026rako berrikuspen gehigarri bat egiteko aukera zegoen, inflazioaren arabera ", adierazi du.

Funtzionarioak Soldatak Ekonomia

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