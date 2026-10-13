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Etekin: retos y oportunidades del euro digital y la wallet europea
Euskaraz irakurri: Zuzenean: Etekin: Europako wallet eta euro digitalaren erronkak eta aukerak
Etekin celebra en Bilbao una jornada sobre el futuro de los pagos y la identificación digital, con la participación de Xabier Arrieta y Oskar Guadilla, de EJIE, y Alaitz Zabala, de la Universidad de Deusto. El encuentro tendrá lugar en la BAT Tower y estará moderado por el periodista Joseba Olagarai.
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