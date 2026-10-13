Etekin celebra en Bilbao una jornada sobre el futuro de los pagos y la identificación digital, con la participación de Xabier Arrieta y Oskar Guadilla, de EJIE, y Alaitz Zabala, de la Universidad de Deusto. El encuentro tendrá lugar en la BAT Tower y estará moderado por el periodista Joseba Olagarai.