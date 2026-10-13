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Etekin: euro digitalaren eta europar walletaren erronkak eta aukerak

Iragarkia
18:00 - 20:00
egun
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Etekinek ordainketen etorkizunari eta identifikazio digitalari buruzko jardunaldia egingo du Bilbon; EJIEko Xabier Arrietak eta Oskar Guadillak eta Deustuko Unibertsitateko Alaitz Zabalak parte hartuko dute. Topaketa BAT Towerren izango da eta Joseba Olagarai kazetariak moderatuko du.

Europa Ekonomia

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