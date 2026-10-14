INFLACIÓN
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El IPC interanual escala en septiembre hasta el 5 % en la CAV y el 5,3 % en Navarra

En el Estado español la tasa de inflación interanual se ha situado en el 4,9 % en septiembre, seis décimas por encima de la registrada en agosto, su nivel más alto desde febrero de 2023.
(Foto de ARCHIVO) Una persona reposta el combustible de su moto en una gasolinera, a 18 de agosto de 2026, en Madrid (España). El precio de los carburantes ha encadenado esta semana su sexta subida consecutiva, acumulando así un encarecimiento de hasta más del 21% desde que decayó la rebaja del IVA al 10% a principios del pasado mes de julio, y se asoma a los máximos del año en plenas vacaciones de verano. Jesús Hellín / Europa Press 18 AGOSTO 2026;GASOLINA;COMBUSTIBLE;VEHÍCULOS;COCHE;DIÉSEL;ENERGÍA;IMPUESTOS;AUTOMOCIÓN 18/8/2026
Los combustibles empujan la inflación hasta el 5 % en la CAV y el 5,3 % en Navarra. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Urte arteko KPIa % 5era igo da EAEn, eta % 5,3ra Nafarroan, irailean

EITB

Última actualización

El IPC sigue su tendencia ascendente y la tasa interanual ha escalado en septiembre hasta el 5 % en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y el 5,3 % en Navarra, 0,5 puntos y 1,1 puntos por encima de la tasa registrada en agosto, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Los precios han subido hasta el 5,4 % en Álava, el 5,3 % en Bizkaia y el 4,3 % en Gipuzkoa.

El organismo ha atribuido este fuerte repunte de la inflación al encarecimiento de los combustibles y a la evolución del precio de los paquetes turísticos.

En términos mensuales (de agosto a septiembre), el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha aumentado un 0,1 % en la CAV y un 0,4 % en Navarra.

En lo que va de año, los precios han crecido un 3,9 % tanto en la CAV como en Navarra. 

En el conjunto del Estado español, el IPC elevó su tasa interanual seis décimas en septiembre, hasta el 4,9 %, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6 %. 

Por su parte, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) ha aumentado dos décimas en septiembre, hasta el 3,1 %, su nivel más alto desde marzo de 2024.

Rebaja de 20 céntimos al combustible en noviembre

Además, esta cifra del 4,9 % hace que se mantenga la rebaja fiscal de 20 céntimos por litro en la gasolina y el diésel a partir del 1 de noviembre, según lo previsto en el tercer paquete de protección a familias y empresas afectadas por el conflicto en Oriente Medio, ha informado el Ministerio de Economía.

IPC Economía Navarra Comunidad Autonóma Vasca

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