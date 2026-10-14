El IPC interanual escala en septiembre hasta el 5 % en la CAV y el 5,3 % en Navarra

El IPC sigue su tendencia ascendente y la tasa interanual ha escalado en septiembre hasta el 5 % en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y el 5,3 % en Navarra, 0,5 puntos y 1,1 puntos por encima de la tasa registrada en agosto, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los precios han subido hasta el 5,4 % en Álava, el 5,3 % en Bizkaia y el 4,3 % en Gipuzkoa.

El organismo ha atribuido este fuerte repunte de la inflación al encarecimiento de los combustibles y a la evolución del precio de los paquetes turísticos.

En términos mensuales (de agosto a septiembre), el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha aumentado un 0,1 % en la CAV y un 0,4 % en Navarra.

En lo que va de año, los precios han crecido un 3,9 % tanto en la CAV como en Navarra.

En el conjunto del Estado español, el IPC elevó su tasa interanual seis décimas en septiembre, hasta el 4,9 %, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6 %.

Por su parte, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) ha aumentado dos décimas en septiembre, hasta el 3,1 %, su nivel más alto desde marzo de 2024.