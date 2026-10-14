INFLAZIOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Urte arteko KPIa % 5era igo da EAEn, eta % 5,3ra Nafarroan, irailean

Espainiako Estatuan iraileko inflazioa % 4,9an kokatu da, abuztutik sei hamarren gora eginda. 2023ko otsailetik izandako tasarik altuena da. 

(Foto de ARCHIVO) Una persona reposta el combustible de su moto en una gasolinera, a 18 de agosto de 2026, en Madrid (España). El precio de los carburantes ha encadenado esta semana su sexta subida consecutiva, acumulando así un encarecimiento de hasta más del 21% desde que decayó la rebaja del IVA al 10% a principios del pasado mes de julio, y se asoma a los máximos del año en plenas vacaciones de verano. Jesús Hellín / Europa Press 18 AGOSTO 2026;GASOLINA;COMBUSTIBLE;VEHÍCULOS;COCHE;DIÉSEL;ENERGÍA;IMPUESTOS;AUTOMOCIÓN 18/8/2026

Erregaiek bultzatuta inflazioak % 5era eta % 5,3ra igo da Nafarroan. Artxiboko argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Prezioek gora eta gora egiten jarraitzen dute. Irailean ere inflazioak gora egin du eta urte arteko tasa % 5ean gelditu da Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) eta % 5,3an Nafarroan, aurreko hilabetean baino puntu erdi eta 1,1 puntu gehiago, hurrenez hurren, INE Espainiako Estatistika Institutuak gaur zabaldutako behin betiko datuen arabera.

Halaber, urte arteko tasa % 5,4raino igo da Araban, % 5,3raino Bizkaian eta %4,3raino Gipuzkoan. 

INEren arabera, erregaien garestitzeak eta pakete turistikoen prezioen igoerak bultzatu du inflazioaren gorakada. 

Abuztutik irailera, Kontsumorako Prezioen Indizea (KPI) hamarren bat igo da EAEn, eta, lau hamarren, Nafarroan.

Urtea hasi zenetik, prezioak % 3,9 garestitu dira EAEn eta Nafarroan.

Espainiako Estatuan urte arteko tasa % 4,9koa izan da irailean, eta, beraz, sei hamarren hazi da abuztutik. Hortaz, 2023ko otsailetik (% 6) izandako altuena da.

Bestalde, azpiko inflazioa (energia eta elikagai freskoak kontuan hartzen ez dituena) bi hamarren hazi da irailean, % 3,1eraino. 

Erregai litroko 20 zentimoko deskontua azaroan

Gasolioa eta gasolina % 34 eta % 27 garestitu dira, Espainiako Gobernuak ezarritako % 15eko langaren oso gainetik. Hori dela eta, erregai litroko 20 zentimoko deskontua aplikatuko zaie azaroaren 1etik aurrera ere. 

KPI Ekonomia Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X