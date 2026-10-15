Las haciendas vascas recaudarán más de 21 000 millones de euros este año, un nuevo récord, y deflactarán un 3 % el IRPF

El Consejo Vasco de Finanzas (CVF) ha confirmado la buena marcha de la recaudación de este año, que va a ser de un 1,1 % por encima de lo presupuestado, y ha fijado la subida de ingresos fiscales prevista para el 2027 en el 6,2 %, con lo que se llegará a 22.681 millones el año que viene.

El Consejo, que agrupa al Gobierno Vasco, las diputaciones y la asociación de municipios Eudel, se reúne a mediados de octubre para confirmar las previsiones del cierre del año en curso y calcular el dinero con el que se va a contar el siguiente, el 2027 en este caso.

Este año 2026 la previsión de ingresos final es de 21 365 millones, un 5,1 % más que el cierre del año pasado y el citado 1,1 % por encima de lo presupuestado.

De cara a 2027 el CVF ha estimado que se recaudará un 6,2 % más que la previsión de cierre anunciada este jueves, hasta alcanzar los 22 681,7 millones —1316 millones más que este año—.