CONSEJO VASCO DE FINANZAS
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Las haciendas vascas recaudarán más de 21 000 millones de euros este año, un nuevo récord, y deflactarán un 3 % el IRPF

El Consejo Vasco de Finanzas ha confirmado que la recaudación va a ser este año un 1,1 % superior a lo presupuestado, un 5,1 % más que el año pasado, y ha fijado una recaudación fiscal de 22 681 millones de euros para 2027.

GRAFCAV769. VITORIA (ESPAÑA), 15/10/2026.- El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d´Anjou (i), y la consejera de Gobernanza, Administración digital y Autogobierno, María Ubarrechena (c, d), antes de participar en el Consejo Vasco de Finanzas que celebra su habitual reunión de octubre en la que se confirman las previsiones de cierre de la recaudación de este año y las estimaciones para el próximo ejercicio que sirven de base para la elaboración de los presupuestos de las instituciones vascas. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
Reunión de hoy del Consejo Vasco de Finanzas. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: EAEko ogasunek inoiz baino diru gehiago bilduko dute aurten eta % 3ko deflaktazioa aplikatuko dute errenta zergan

Agencias | EITB

Última actualización

El Consejo Vasco de Finanzas (CVF) ha confirmado la buena marcha de la recaudación de este año, que va a ser de un 1,1 % por encima de lo presupuestado, y ha fijado la subida de ingresos fiscales prevista para el 2027 en el 6,2 %, con lo que se llegará a 22.681 millones el año que viene.

El Consejo, que agrupa al Gobierno Vasco, las diputaciones y la asociación de municipios Eudel, se reúne a mediados de octubre para confirmar las previsiones del cierre del año en curso y calcular el dinero con el que se va a contar el siguiente, el 2027 en este caso. 

Este año 2026 la previsión de ingresos final es de 21 365 millones, un 5,1 % más que el cierre del año pasado y el citado 1,1 % por encima de lo presupuestado.

De cara a 2027 el CVF ha estimado que se recaudará un 6,2 % más que la previsión de cierre anunciada este jueves, hasta alcanzar los 22 681,7 millones —1316 millones más que este año—.

Las haciendas vascas deflactarán el IRPF un 3%

En la rueda de prensa posterior al Consejo Vasco de Finanzas, las diputaciones han anunciado una deflactación del 3 % en el IRPF para el año próximo para compensar la inflación.

La deflactación consiste en actualizar los tramos del impuesto para que se compense la subida de la inflación y los trabajadores mantengan su poder adquisitivo.

Diputación Foral de Gipuzkoa Diputación Foral de Álava Diputación Foral de Bizkaia Gobierno Vasco Economía

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